Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі інфікованих на COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус впродовж 6 днів.

Президент Китаю Сі Цзіньпін виступив з публічною заявою щодо нового вірусу 20 січня, хоча інформація про коронавірус китайському уряду була відома ще 14 січня. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

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За 6 днів на коронавірус вже були хворі 3 тисячі людей. До того ж, на шостий день мовчання в Ухані, який був епіцентром розповсюдження вірусу, пройшов масштабний бенкет. У ньому брали участь десятки тисяч людей. Після цього мільйони китайців вирушили у подорожі для святкування місячного Нового року.

Спроба Китаю пройти грань між попередженням громадськості та запобіганням паніки підготувала ґрунт для пандемії, під час якої коронавірусом заразилися майже два мільйони людей. Понад 126 тисяч людей по всьому світу померли,

– мовиться у повідомленні.

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