Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі інфікованих на COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус впродовж 6 днів.
Президент Китаю Сі Цзіньпін виступив з публічною заявою щодо нового вірусу 20 січня, хоча інформація про коронавірус китайському уряду була відома ще 14 січня. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.
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За 6 днів на коронавірус вже були хворі 3 тисячі людей. До того ж, на шостий день мовчання в Ухані, який був епіцентром розповсюдження вірусу, пройшов масштабний бенкет. У ньому брали участь десятки тисяч людей. Після цього мільйони китайців вирушили у подорожі для святкування місячного Нового року.
Спроба Китаю пройти грань між попередженням громадськості та запобіганням паніки підготувала ґрунт для пандемії, під час якої коронавірусом заразилися майже два мільйони людей. Понад 126 тисяч людей по всьому світу померли,
– мовиться у повідомленні.
Китай замовчував інформацію про коронавірус: що про це відомо
- Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
- У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
- У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- Також США починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії
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