Китай закрывает границы, отслеживание потенциальных инфицированных – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 марта – в Китае закрывают границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19. Власти Германии предлагают установить гражданам, которые контактировали с инфицированными или находятся в группе риска, приложение на телефон, которое позволит спецслужбам следить за людьми легально. Так планируют отслеживать потенциальных больных коронавирусом.

Также в выпуске: Очереди на украино-польской границе. Положительный тест на коронавирус премьера Великобритании Бориса Джонсона.