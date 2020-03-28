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      Китай закрывает границы, отслеживание потенциальных инфицированных – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 марта – в Китае закрывают границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19. Власти Германии предлагают установить гражданам, которые контактировали с инфицированными или находятся в группе риска, приложение на телефон, которое позволит спецслужбам следить за людьми легально. Так планируют отслеживать потенциальных больных коронавирусом.

      Также в выпуске:

      Очереди на украино-польской границе.

      Положительный тест на коронавирус премьера Великобритании Бориса Джонсона.

      Холостяк 10 сезон: все участницы шоу
      27 марта
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Коронавирус COVID-19 Гуд найт Юкрейн
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