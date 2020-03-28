Китай закрывает границы, отслеживание потенциальных инфицированных – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 марта – в Китае закрывают границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19. Власти Германии предлагают установить гражданам, которые контактировали с инфицированными или находятся в группе риска, приложение на телефон, которое позволит спецслужбам следить за людьми легально. Так планируют отслеживать потенциальных больных коронавирусом.
Также в выпуске:
Очереди на украино-польской границе.
Положительный тест на коронавирус премьера Великобритании Бориса Джонсона.
27 марта
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