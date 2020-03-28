Китай закриває кордони, відстеження потенційних інфікованих – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 березня – у Китаї закривають кордони для іноземців через пандемію COVID-19. Влада Німеччини пропонує встановити громадянам, які контактували з інфікованими чи перебувають в групі ризику, додаток на телефон, який дозволить спецслужбам стежити за людьми легально. Так планують відстежувати потенційних хворих на коронавірус.

Також у випуску: Черги на україно-польському кордоні. Позитивний тест на коронавірусу прем'єра Британії Бориса Джонсона.