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      Китай закриває кордони, відстеження потенційних інфікованих – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 березня – у Китаї закривають кордони для іноземців через пандемію COVID-19. Влада Німеччини пропонує встановити громадянам, які контактували з інфікованими чи перебувають в групі ризику, додаток на телефон, який дозволить спецслужбам стежити за людьми легально. Так планують відстежувати потенційних хворих на коронавірус.

      Також у випуску:

      Черги на україно-польському кордоні.

      Позитивний тест на коронавірусу прем'єра Британії Бориса Джонсона.

      В Італії та Британії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу
      27 березня
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Коронавірус COVID-19 Гуд найт Юкрейн
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