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      Китай запрещает одноразовый пластик: какие страны уже это сделали

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      До конца года Китай запрещает использование полиэтиленовых пакетов в супермаркетах / gettyimages

      В ближайшие пять лет Китай уменьшит производство и использование пластика. А до конца 2020 года одноразовые пластиковые пакеты запретят в торговле.

      Национальная комиссия по развитию и реформам Китая сообщила, что до конца этого года будут запрещены неразлагающиеся пакеты. Запрет коснется супермаркетов и торговых центров крупных городов страны, а также в службах доставки еды. Об этом сообщает Bloomberg.

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      Использование пластика в Китае выросло из-за онлайн-покупок и приложений для доставки еды.

      Что предлагают изменить в Китае?

      • К 2020 году Китай планирует сократить использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставке и еды с собой. При этом будет продвигать альтернативные материалы для упаковки.
      • К 2025 году в стране планируют создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий.

      В каких странах запретили пластиковые пакеты?

      Больше 33 стран ввели полный запрет. Еще 53 страны – частичный или же значительный налог на использование пластиковых пакетов.

      • Еще в 1994 году Дания начала облагать налогом производителей полиэтиленовых пакетов;
      • Первая страна, которая запретила такие пакеты еще в 2002 году – Бангладеш;
      • В 2011 году запретила полиэтиленовые пакеты Италия – первой среди стран ЕС;
      • Грузия ограничила оборот полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрометров;
      • В Нидерландах и Исландии, кроме налога, запрещено также бесплатное распространение этих пакетов;
      • Ирландия установила налог на пластиковые пакеты в размере 22 евроцента в 2013 году – в течение следующего года спрос на них снизился на 90%;
      • Еще в 8 странах существуют добровольные инициативы по уменьшению использования таких пакетов в сетях супермаркетов. Например, в Сингапуре и Австрии;
      • С начала 2020 года запретили пластиковые пакеты в столице Мексики, Мехико.

      23 страны, которые полностью отказались от полиэтиленовых пакетов: Эритрея, Эфиопия, Кения, Уганда, Руанда, Мозамбик, Камерун, Нигер, Буркина-Фасо, Бенин, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Марокко, Франция, Панама, Гайана, Гаити, Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Монголия и Папуа-Новая Гвинея.

      Полиэтиленовые пакеты предлагают запретить в Украине до 2022 года. Соответствующий законопроект приняли в ноябре 2019 года.

      Он предусматривает:

      • с 1 января 2022 года предприятия розничной торговли и общественного питания будут обязаны отказаться от полиэтиленовых пакетов;
      • речь идет о запрете "сверхлегких и легких" пластиковых пакетов, которые не разлагаются;
      • пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Экология Китай
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