Китай забороняє одноразовий пластик: які країни вже це зробили

У найближчі п'ять років Китай зменшить виробництво і використання пластику. А до кінця 2020 року одноразові пластикові пакети заборонять у торгівлі.

Національна комісія з розвитку і реформ Китаю повідомила, що до кінця цього року будуть заборонені нерозкладні пакети. Заборона стосуватиметься супермаркетів і торгових центрів великих міст країни, а також у службах доставки їжі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Використання пластику в Китаї зросло через онлайн-покупки і додатки для доставки їжі.

Що пропонують змінити у Китаї?

До 2020 року Китай планує скоротити використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-доставці і їжі з собою. Натомість просуватиме альтернативні матеріали для упакування.

До 2025 року в країну планують створити систему виробництва, розподілу, споживання, переробки та утилізації пластмасових виробів.

У яких країнах заборонили пластикові пакети?

Більше ніж 33 країни запровадили повну заборону. Ще 53 країни – часткову або ж значний податок на використання пластикових пакетів.

Ще 1994 році Данія почала обкладати податком виробників поліетиленових пакетів;

Перша країна, яка заборонила такі пакети ще у 2002 році – Бангладеш;

У 2011 році заборонила поліетиленові пакети Італія – першою серед країн ЄС;

Грузія обмежила обіг поліетиленових пакетів товщиною до 15 мікрометрів;

У Нідерландах та Ісландії, окрім податку, заборонене також безкоштовне розповсюдження цих пакетів;

Ірландія встановила податок на пластикові пакети у розмірі 22 євроценти у 2013 році – протягом наступного року попит на них знизився на 90%;

Ще у 8 країнах існують добровільні ініціативи щодо зменшення використання таких пакетів у мережах супермаркетів. Наприклад, у Сінгапурі та Австрії;

З початку 2020 року заборонили пластикові пакети у столиці Мексики, Мехіко.

23 країни, які повністю відмовилися від поліетиленових пакетів: Еритрея, Ефіопія, Кенія, Уганда, Руанда, Мозамбік, Камерун, Нігер, Буркіна-Фасо, Бенін, Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Мавританія, Марокко, Франція, Панама, Гаяна, Гаїті, Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, Монголія і Папуа-Нова Гвінея.

Поліетиленові пакети пропонують заборонити в Україні до 2022 року. Відповідний законопроєкт ухвалили у листопаді 2019 року.

Він передбачає:

з 1 січня 2022 року підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування будуть зобов'язані відмовитись від поліетиленових пакетів;

йдеться про заборону "надлегких і легких пластикових пакетів", які не розкладаються;

пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані.



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