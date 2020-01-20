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      Китай забороняє одноразовий пластик: які країни вже це зробили

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      До кінця року Китай забороняє використання поліетиленових пакетів у супермаркетах / gettyimages

      У найближчі п'ять років Китай зменшить виробництво і використання пластику. А до кінця 2020 року одноразові пластикові пакети заборонять у торгівлі.

      Національна комісія з розвитку і реформ Китаю повідомила, що до кінця цього року будуть заборонені нерозкладні пакети. Заборона стосуватиметься супермаркетів і торгових центрів великих міст країни, а також у службах доставки їжі. Про це повідомляє Bloomberg

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      Використання пластику в Китаї зросло через онлайн-покупки і додатки для доставки їжі.

      Що пропонують змінити у Китаї?

      • До 2020 року Китай планує скоротити використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-доставці і їжі з собою. Натомість просуватиме альтернативні матеріали для упакування.
      • До 2025 року в країну планують створити систему виробництва, розподілу, споживання, переробки та утилізації пластмасових виробів.

      У яких країнах заборонили пластикові пакети?

      Більше ніж 33 країни запровадили повну заборону. Ще 53 країни – часткову або ж значний податок на використання пластикових пакетів. 

      • Ще 1994 році Данія почала обкладати податком виробників поліетиленових пакетів;
      • Перша країна, яка заборонила такі пакети ще у 2002 році – Бангладеш;
      • У 2011 році заборонила поліетиленові пакети Італія – першою серед країн ЄС;
      • Грузія обмежила обіг поліетиленових пакетів товщиною до 15 мікрометрів;
      • У Нідерландах та Ісландії, окрім податку, заборонене також безкоштовне розповсюдження цих пакетів;
      • Ірландія встановила податок на пластикові пакети у розмірі 22 євроценти у 2013 році – протягом наступного року попит на них знизився на 90%;
      • Ще у 8 країнах існують добровільні ініціативи щодо зменшення використання таких пакетів у мережах супермаркетів. Наприклад, у Сінгапурі та Австрії;
      • З початку 2020 року заборонили пластикові пакети у столиці Мексики, Мехіко.

      23 країни, які повністю відмовилися від поліетиленових пакетів: Еритрея, Ефіопія, Кенія, Уганда, Руанда, Мозамбік, Камерун, Нігер, Буркіна-Фасо, Бенін, Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Мавританія, Марокко, Франція, Панама, Гаяна, Гаїті, Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, Монголія і Папуа-Нова Гвінея.

      Поліетиленові пакети пропонують заборонити в Україні до 2022 року. Відповідний законопроєкт ухвалили у листопаді 2019 року.

      Він передбачає:

      • з 1 січня 2022 року підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування будуть зобов'язані відмовитись від поліетиленових пакетів;
      • йдеться про заборону "надлегких і легких пластикових пакетів", які не розкладаються;
      • пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Китай Екологія
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