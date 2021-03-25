Китайская делегация, которая якобы посетила оккупированный Крым в марте, оказалась группой мелких торговцев из Москвы. В частности, они торгуют на рынках "Москва" и "Садовод".

Так называемое Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что "делегаты из Китая оценили "туристический потенциал" полуострова.

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В то же время оккупанты сразу начали путаться в фактах. "Делегацию" называли то "официальной", то только "представительной".

Прокремлевские СМИ активно расписывали перспективы будущего крымско-китайского сотрудничества.

В частности, представитель оккупантов Владислав Ганжара, который якобы встречался с "делегатами", заявил о прибытии китайских бизнесменов.

Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий реальности COVID-19,

– рассказывал Ганжара.

В пресс-релизе оккупантов говорилось, что "китайские делегаты" посетили хозяйства виноделов и местные курорты, а также встретились с представителями оккупационной власти на полуострове. Российская сторона заявила, что особенно Китай интересует экспорт куриных лапок.

Однако китайская сторона почему-то не знала об "официальной" делегации. Она вроде была в Крыму в начале марта. Вот только даже российские СМИ заговорили об этом только 15 марта.

Тогда в своем фейсбуке пророссийский политик Вадим Рабинович рассказал, что визит китайцев мог стать ответом на позицию Украины в отношении "Мотор Сичи".

Обратите внимание! 24 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич".

Реакция Китая

Спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян заявил, что позиция Китая в отношении Крыма остается неизменной. Страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, о визите "китайской делегации" не сообщал ни один официальный источник. Молчало даже агентство "Синьхуа".

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