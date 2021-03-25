"Китайская делегация" в Крыму оказалась группой мелких торговцев из Москвы
Китайская делегация, которая якобы посетила оккупированный Крым в марте, оказалась группой мелких торговцев из Москвы. В частности, они торгуют на рынках "Москва" и "Садовод".
Источник:Meduza
Так называемое Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что "делегаты из Китая оценили "туристический потенциал" полуострова.
Актуально Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма: самое важное из документа
В то же время оккупанты сразу начали путаться в фактах. "Делегацию" называли то "официальной", то только "представительной".
Прокремлевские СМИ активно расписывали перспективы будущего крымско-китайского сотрудничества.
В частности, представитель оккупантов Владислав Ганжара, который якобы встречался с "делегатами", заявил о прибытии китайских бизнесменов.
Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий реальности COVID-19,
– рассказывал Ганжара.
В пресс-релизе оккупантов говорилось, что "китайские делегаты" посетили хозяйства виноделов и местные курорты, а также встретились с представителями оккупационной власти на полуострове. Российская сторона заявила, что особенно Китай интересует экспорт куриных лапок.
Однако китайская сторона почему-то не знала об "официальной" делегации. Она вроде была в Крыму в начале марта. Вот только даже российские СМИ заговорили об этом только 15 марта.
Тогда в своем фейсбуке пророссийский политик Вадим Рабинович рассказал, что визит китайцев мог стать ответом на позицию Украины в отношении "Мотор Сичи".
Реакция Китая
- Спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян заявил, что позиция Китая в отношении Крыма остается неизменной. Страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
- Кроме того, о визите "китайской делегации" не сообщал ни один официальный источник. Молчало даже агентство "Синьхуа".
Что известно о загадочных "делегатах"
- Оккупанты сообщили, что в состав "делегации" вошли заместитель главы "Ассоциации российско-китайской дружбы" Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шен" Чжао Кай и руководитель совета директоров "Хао Лан" Чэнь Юн.
- Однако на самом деле все 3 делегата – представители китайской диаспоры в Москве. Это Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай.
- Они торгуют на рынках "Москва и Садовод".
Поделиться новостью