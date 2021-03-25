Китайська делегація, яка начебто відвідала окупований Крим у березні, виявилася групою дрібних торговців з Москви. Зокрема, вони торгують на ринках "Москва" та "Садовод".

Так зване Міністерство курортів і туризму Криму повідомило, що "делегати з Китаю оцінили "туристичний потенціал" півострова.

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Водночас окупанти відразу почали плутатися у фактах. "Делегацію" називали то "офіційною", то лише "представницькою".

Прокремлівські ЗМІ активно розписували перспективи майбутнього кримсько-китайського співробітництва.

Зокрема, представник окупантів Владислав Ганжара, який начебто зустрічався з "делегатами", заявив про прибуття китайських бізнесменів.

Нас відвідала офіційна делегація з КНР, представники китайського бізнесу. Це був перший візит іноземної делегації після того, як наша країна і весь світ почали потихеньку виходити з умов реальності COVID-19,

– розповідав Ганжара.

У пресрелізі окупантів мовилося, що "китайські делегати" відвідали господарства виноробів та місцеві курорти, а також зустрілися з представниками окупаційної влади на півострові. Російська сторона заявила, що особливо Китай цікавить експорт курячих лапок.

Однак китайська сторона чомусь не знала про "офіційну" делегацію. Вона начебто була у Криму на початку березня. От тільки навіть російські ЗМІ заговорили про це аж 15 березня.

Тоді у своєму фейсбуці проросійський політик Вадим Рабінович розповів, що візит китайців міг стати відповіддю на позицію України щодо "Мотор Січі".

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Реакція Китаю

Спікер Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що позиція Китаю щодо Криму залишається незмінною. Країна підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Окрім того, про візит "китайської делегації" не повідомляло жодне офіційне джерело. Мовчало навіть агентство "Сіньхуа".

Що відомо про загадкових "делегатів"