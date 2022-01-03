По данным Института археологических исследований провинции Шаньси, усыпальница сохранилась еще с периода династии Северная Вэй 386 – 534 годов. В ней покоится человек, имя которого Люй Сюй.
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В гробнице нашли реликвии
На колонне в погребальной камере гробницы сохранились надписи. Согласно им, усыпальницу создали в 456 году. Размеры погребальной камеры:
- длина – 1,8 метра;
- ширина – 3,3 метра;
- высота – 1,9 метра.
Вероятно, усыпальницу создали в 456 году / Фото Shanxi Provincial Institute of Archaeology
В то же время археологам удалось найти незначительную часть реликвий. Специалисты отметили, что гробницу разграбили и она пострадала в результате просачивания воды.
На одной из стен погребальной камеры заметили изображение двух стражников усыпальницы с трезубцами в руках.
На стене усыпальницы обнаружили изображение стражников / коллаж 24 канала
В Институте археологических исследований города Датун сообщили, что благодаря гробнице удалось получить новые материалы для изучения вопроса культурных обменов между Китаем и Западом в частности.
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