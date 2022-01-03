За даними Інституту археологічних досліджень провінції Шаньсі, усипальня збереглася ще з періоду династії Північна Вей 386 – 534 років. В ній спочиває людина, ім'я якої Люй Сюй.

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У гробниці знайшли реліквії

На колоні в похоронній камері гробниці збереглися написи. Згідно з ними, усипальню створили у 456 році. Розміри похоронної камери:

довжина – 1,8 метра;

ширина – 3,3 метра;

висота – 1,9 метра.



Ймовірно, усипальню створили у 456 році / Фото Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Водночас археологам вдалося знайти незначну частину реліквій. Фахівці зазначили, що гробницю розграбували та вона постраждала внаслідок просочування води.

На одній зі стін похоронної камери помітили зображення двох стражників усипальні з тризубами в руках.



На стіні усипальні виявили зображення стражників / Колаж 24 каналу

В Інституті археологічних досліджень міста Датун повідомили, що ​​завдяки гробниці вдалося отримати нові матеріали для вивчення питання культурних обмінів між Китаєм і Заходом зокрема.

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