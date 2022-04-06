Китайские государственные фирмы не хотят, чтобы они рассматривались как поддержка Москвы, если они будут покупать дополнительные объемы российской нефти.

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Государственные нафроперерабатывающие компании Sinopec, CNOOC, PetroChina, Sinochemа и другие остались в стороне от новых контрактов торговли нефтью с Россией.

Китай – крупнейший в мире импортер нефти, он является главным покупателем российской нефти, половина из которых поставляется по трубопроводам по межправительственным контрактам.

Теперь ожидается, что государственные компании Китая будут выполнять свои долгосрочные и существующие контракты на российскую нефть, но будут избегать новых соглашений. Сами компании отказались комментировать эту информацию.

Добавим, что в последние годы Китай и Россия развивали все более тесные связи и в феврале 2022 года объявили о партнерстве без ограничений. Также Китай отказался осудить действия России в Украине или назвать это вторжением.

К слову, 2 апреля Китай пообещал Евросоюзу, что будет стремиться к миру в Украине. В то же время, достигать этого страна собирается на своих условиях. Ли Кецян – премьер-министр Китая – заявил, что официальный Пекин будет "по-своему" добиваться мира.

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