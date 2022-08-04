В четверг 4 августа в зону ПВО Тайваня залетели 22 китайских истребителя. Речь идет о: J-11*8, SU-30*12 и J-16*2.

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Несколько дней назад рядом с Тайванем уже летали китайские истребители

Это уже не в первый раз, когда китайские истребители кружат вокруг Тайваня. 2 августа в зону ПВО Тайваня вошел 21 военный китайский самолет – это произошло после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда КНР выпустила самолет J-11, J-16, KJ-500, Y-9 EW и Y-8 ELINT.

Китай проводит ракетные учения неподалеку от Тайваня.

В этот же день, 4 августа, Китай запустил в направлении Тайваня 11 баллистических ракет в рамках военных учений. Ракеты были запущены в воду вблизи северного, южного и восточного побережья Тайваня. В Китае заявили, что учения были совместными операциями, сосредоточенными на "блокировке, нападении на морские цели, ударах по наземным целям и контроле воздушного пространства".

Между тем в МИД Тайваня подчеркнули, что действия КНР угрожали национальной безопасности острова и повлекли за собой напряженность в регионе, призвав международное сообщество осудить китайскую военную угрозу.

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