Отказ Китая от совместных проектов

Ранее предполагалось, что Sinopec и "Сибур" – крупнейший производитель нефтехимической продукции России, построят в Восточной Сибири крупный газохимический комплекс.

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Стоимость проекта оценивалась в 10 миллиардов долларов, срок сдачи в эксплуатацию – 2024 год, китайской компании должно было принадлежать 40% комплекса.

По словам источника издания, Sinopec взяла паузу в проекте после добавления миноритарного акционера и члена совета директоров "Сибура" Геннадия Тимченко в списки санкций ЕС и Великобритании.

Отказ от российского газа

Sinopec также приостановила переговоры о сбыте газа с российским производителем газа "Новатек" из-за опасений, что Сбербанк как один из акционеров компании находится в списке санкций США.

Новатек – крупнейший независимый производитель газа в России, в 2019 году заключил предварительное соглашение с Sinopec и Газпромбанком о создании совместного предприятия по сбыту сжиженного природного газа и распределению природного газа в Китае.

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