Відмова Китаю від спільних проєктів

Раніше передбачалося, що Sinopec і "Сибур" – найбільший виробник нафтохімічної продукції Росії, побудують у Східному Сибіру великий газохімічний комплекс.

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Вартість проєкту оцінювалася в 10 мільярдів доларів, термін здачі в експлуатацію – 2024 рік, китайській компанії мало належати 40% комплексу.

За словами джерела видання, Sinopec взяла паузу в проєкт після додавання міноритарного акціонера та члена ради директорів "Сибура" Геннадія Тимченка до списків санкцій ЄС та Великобританії.

Відмова від російського газу

Sinopec також призупинила переговори про збут газу з російським виробником газу "Новатек" через побоювання, що Ощадбанк як один з акціонерів компанії знаходиться в списку санкцій США.

Новатек – найбільший незалежний виробник газу в Росії, у 2019 році уклав попередню угоду з Sinopec та Газпромбанком про створення спільного підприємства зі збуту зрідженого природного газу та розподілу природного газу в Китаї.

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