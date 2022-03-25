У китайських ЗМІ повідомляється, що Сі виклав принципову позицію Китаю щодо українського питання.

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Він підкреслив, що міжнародна спільнота має сприяти мирним переговорам, створити умови для політичного врегулювання українського питання та домогтися якнайшвидшого повернення України до миру. Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.

Крім того, Пекін повністю підтримав коментарі, зроблені послом Китаю в Україні: "Китай ніколи не нападе на Україну. Ми допоможемо, особливо економічно".

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація не бачила, аби Китай надавав Росії військове обладнання відтоді, як президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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