Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що з часу нападу Росії на Україну Захід ввів 4 пакети санкцій проти країни-агресора, але війна триває. Проте цього недостатньо й потрібно швидко зробити набагато більше.

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Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів для підтримки України та припинення війни.

Потрібно відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів. Потрібно запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві. Потрібно повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Потрібно заблокувати російські кораблі в європейських портах. Необхідно ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в Росію та з Росії. Потрібно запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища. Потрібно призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС. Російський народ повинен зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну. Потрібно запровадити санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія". Потрібно запровадити повну заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Потрібно виключити Росію з усіх міжнародних організацій – не можна сидіти за одним столом зі злочинцями.

За словами Моравецького, якщо це не зупинить війну, треба йти далі. "У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами", – заявляє прем’єр-міністр Польщі.

Крім того, він додав, якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де "червона лінія", яку він не може переступити. Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі.

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