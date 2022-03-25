Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что со времени нападения России на Украину Запад ввел 4 пакета санкций против страны-агрессора, но война продолжается. Однако этого недостаточно и нужно быстро сделать гораздо больше.

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Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов для поддержки Украины и прекращения войны.

Нужно отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, иначе российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель. Нужно ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве. Нужно полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Нужно заблокировать российские корабли в европейских портах. Необходимо ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России. Нужно ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды. Нужно приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС. Российский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны. Нужно ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия". Нужно ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Нужно исключить Россию из всех международных организаций – нельзя сидеть за одним столом с преступниками.

По словам Моравецкого, если это не остановит войну, надо идти дальше. "В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами", – заявляет премьер-министр Польши.

Кроме того, он добавил, что если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где "красная линия", которую он не может переступить. То, что Россия имеет ядерный арсенал, не может быть поводом для пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдержать. Иначе Путин пойдет только дальше.

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