В китайских СМИ сообщается, что Си изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу.

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Он подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать мирным переговорам, создать условия для политического урегулирования украинского вопроса и добиться скорейшего возвращения Украины в мир. Китай продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

Кроме того, Пекин полностью поддержал комментарии, сделанные послом Китая в Украине: "Китай никогда не нападет на Украину. Мы поможем особенно экономически ".

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация не видела, чтобы Китай предоставлял России военное оборудование с тех пор, как президент США Джо Байден разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином.