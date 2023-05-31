В Вашингтоне отметили, что истребитель Пекина совершил "неоправданно агрессивный маневр". Своими действиями китайский пилот подвергал опасности своего американского коллегу.

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Из-за маневра возникла турбулентность

О маневре рассказало военное командование США, ответственное за Индо-Тихоокеанский регион. В заявлении отметили, что произошел этот инцидент на прошлой неделе. Тогда китайский самолет J-16 совершил маневр, после которого американскому самолету RC-135 пришлось пролететь сквозь турбулентности, возникшая вследствие этого.

Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и работать – безопасно и ответственно – везде, где это позволяет международное право,

– говорится в заявлении.

В ролике, выложенном в сеть военными, можно увидеть инцидент. На видео видно, как перед самым носом американского самолета пронесся истребитель. После этого кабину RC-135 затрясло, потому что возникла турбулентность.

Китайский пилот совершил опасный маневр: смотрите видео

Китай обвиняет США

Интересно, что спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенюй избежал подробностей инцидента. В то же время он заявил, что в течение длительного времени США "часто разворачивали самолеты и корабли для ведения ближней разведки на территории Китая, что представляет серьезную опасность для национальной безопасности Китая".

Лю отметил, что Китай призывает США прекратить такого рода "опасные провокации". Кроме того, отметил, чтобы Вашингтон больше не "переводил вину на" Пекин.

По его словам, Китай будет в дальнейшем принимать необходимые меры, чтобы решительно защищать свои суверенитет и безопасность. Пекин также будет сотрудничать со странами региона, чтобы твердо обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Заметим, что что-то подобное в марте делала Россия. Она повредила американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Тогда российские пилоты также выполняли опасные маневры, а также делали все, чтобы он упал в воду.