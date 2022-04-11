В некоторых украинских областях фермеры работают круглые сутки. К примеру, на Днепропетровщине посевная продолжается и днем, и ночью.

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Аграрии производят посевную в бронежилетах

В целом, посевная уже началась в 21 регионе Украины. Правительство надеется, что в этом году удастся засеять 6 миллионов гектаров земель, что составляет примерно 80% обрабатываемой площади в прошлом году.

В частности, к посевной приобщились аграрии Запорожской области. Китайские журналисты опубликовали фото их работы.

8 апреля 2022 года аграрии Запорожской области проводят весенний сев,

– говорится в подписи к фотографиям.

На фото видно, что фермеры работают в бронежилетах. Ведь во время военных действий безопасность украинцев очень важна.

Интересно! На освобожденной от оккупантов Черниговщине также началась посевная. В Генштабе ВСУ отметили, что изуродованную вражескими снарядами землю лечит борона – Украина начинает возрождаться.

Смотрите фото посевной на Запорожье / Фото Международного радио Китая