КИУ назвал лидеров фракций, проваливающих работу в Раде
Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций Верховной Рады в 2020 году. Проанализировали участие в пленарных заседаниях Совета и в голосованиях, а также посещение заседаний комитета и успешность законодательной работы. Лучшие показатели у представителей "Европейской Солидарности" и "Голоса", худшие – в ОПЗЖ.
Некоторые лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям, говорится и фейсбуке КИУ.
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Там анализировали такие показатели
- участие в пленарных заседаниях Рады;
- участие в голосованиях;
- посещение заседаний комитета;
- успешность законодательной работы.
Самые высокие показатели активности у
- Ирины Геращенко (ЕС);
- Артура Герасимова (ЕС);
- Сергея Рахманина (Голос).
Самые низкие результаты у
- Вадима Рабиновича (ОПЗЖ);
- Юрия Бойко (ОПЗЖ);
- Давида Арахамии (Слуга Народа).
Посредственные показатели у Юлии Тимошенко (Батькивщина).
Участие в голосованиях
- Бойко и Рабинович имеют низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. В частности, за шесть месяцев работы Бойко принял участие лишь в 18% голосований, Рабинович – в 6%.
- Низкие показатели участия в голосованиях также у Арахамии и Тимошенко, которые пропустили половину голосований Рады. Арахамия принял участие в 47% голосованиях, Тимошенко – 46%.
- Самые высокие результаты у Герасимова – 68%, Рахманина – 76% и Геращенко – 76%.
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Посещение заседаний парламента
- Рабинович посетил 63% заседания;
- Тимошенко была зарегистрирована на 75% заседаниях,
- Герасимов – 87%,
- Бойко – 92%,
- Арахамия – 97%,
- Геращенко – 97%,
- Рахманин – 98%.
Участие в работе комитетов
Ряд лидеров фракций пропустили значительное количество заседаний парламентских комитетов, членами которых они являются.
- Арахамия принял участие лишь в 46% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности;
- Рабинович посетил 55% заседаний комитета по вопросам прав человека;
- Тимошенко – 60% заседаний комитета по вопросам социальной политики;
- Герасимов – 63% заседаний комитета по вопросам аграрной политики;
- Бойко – 66% заседаний комитета по вопросам прав человека;
- Рахманин – 84% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности;
- лидером по посещению заседаний комитетов является Геращенко, которая присутствовала на 94% заседаний комитета по вопросам внешней политики.
Законотворческая деятельность
Соотношение количества поданных проектов законов и принятых есть такой:
- Бойко – 8 подано, а 2 принято;
- Арахамия – 27/4;
- Герасимов – 13/2;
- Геращенко – 28/2;
- Рабинович – 10/1;
- Тимошенко – 36/2;
- Рахманин – 23/1.
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Работа лидеров фракций включает различные направления: от взаимодействия с медиа до контроля собственной фракции в парламенте,
– подытожил председатель КИУ Олег Кошель.
И добавил, что руководители фракций также не должны забывать о своих прямых депутатских обязанностях.
Эффективность работы в совете лидеров фракций / Инфографика КИУ