Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций Верховной Рады в 2020 году. Проанализировали участие в пленарных заседаниях Совета и в голосованиях, а также посещение заседаний комитета и успешность законодательной работы. Лучшие показатели у представителей "Европейской Солидарности" и "Голоса", худшие – в ОПЗЖ.

Некоторые лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям, говорится и фейсбуке КИУ.

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Там анализировали такие показатели

участие в пленарных заседаниях Рады;

участие в голосованиях;

посещение заседаний комитета;

успешность законодательной работы.

Самые высокие показатели активности у

Ирины Геращенко (ЕС);

Артура Герасимова (ЕС);

Сергея Рахманина (Голос).

Самые низкие результаты у

Вадима Рабиновича (ОПЗЖ);

Юрия Бойко (ОПЗЖ);

Давида Арахамии (Слуга Народа).

Посредственные показатели у Юлии Тимошенко (Батькивщина).

Участие в голосованиях

Бойко и Рабинович имеют низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. В частности, за шесть месяцев работы Бойко принял участие лишь в 18% голосований, Рабинович – в 6%.

Низкие показатели участия в голосованиях также у Арахамии и Тимошенко, которые пропустили половину голосований Рады. Арахамия принял участие в 47% голосованиях, Тимошенко – 46%.

Самые высокие результаты у Герасимова – 68%, Рахманина – 76% и Геращенко – 76%.

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Посещение заседаний парламента

Рабинович посетил 63% заседания;

Тимошенко была зарегистрирована на 75% заседаниях,

Герасимов – 87%,

Бойко – 92%,

Арахамия – 97%,

Геращенко – 97%,

Рахманин – 98%.

Участие в работе комитетов

Ряд лидеров фракций пропустили значительное количество заседаний парламентских комитетов, членами которых они являются.

Арахамия принял участие лишь в 46% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности;

Рабинович посетил 55% заседаний комитета по вопросам прав человека;

Тимошенко – 60% заседаний комитета по вопросам социальной политики;

Герасимов – 63% заседаний комитета по вопросам аграрной политики;

Бойко – 66% заседаний комитета по вопросам прав человека;

Рахманин – 84% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности;

лидером по посещению заседаний комитетов является Геращенко, которая присутствовала на 94% заседаний комитета по вопросам внешней политики.

Законотворческая деятельность

Соотношение количества поданных проектов законов и принятых есть такой:

Бойко – 8 подано, а 2 принято;

Арахамия – 27/4;

Герасимов – 13/2;

Геращенко – 28/2;

Рабинович – 10/1;

Тимошенко – 36/2;

Рахманин – 23/1.

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Работа лидеров фракций включает различные направления: от взаимодействия с медиа до контроля собственной фракции в парламенте,

– подытожил председатель КИУ Олег Кошель.

И добавил, что руководители фракций также не должны забывать о своих прямых депутатских обязанностях.

Эффективность работы в совете лидеров фракций / Инфографика КИУ