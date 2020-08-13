Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради у 2020 році. Проаналізували участь в пленарних засіданнях Ради та в голосуваннях, а також відвідування засідань комітету й успішність законодавчої роботи. Найкращі показники у представників "Європейської Солідарності" та "Голосу", найгірші – в ОПЗЖ.

Деякі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками, йдеться й фейсбуці КВУ.

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Там аналізували такі показники

участь в пленарних засіданнях Ради;

участь в голосуваннях;

відвідування засідань комітету;

успішність законодавчої роботи.

Найвищі показники активності у

Ірини Геращенко (ЄС);

Артура Герасимова (ЄС);

Сергія Рахманіна (Голос).

Найнижчі результати у

Вадима Рабіновича (ОПЗЖ);

Юрія Бойка (ОПЗЖ);

Давида Арахамії (Слуга Народу).

Посередні показники в Юлії Тимошенко (Батьківщина).

Участь у голосуваннях

Бойко і Рабінович мають низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. Зокрема, за шість місяців роботи Бойко взяв участь лише в 18% голосувань, Рабінович – в 6%.

Низькі показники участі в голосуваннях також в Арахамії та Тимошенко, які пропустили половину голосувань Ради. Арахамія взяв участь в 47% голосувань, Тимошенко – 46%.

Найвищі результати в Герасимова – 68%, Рахманіна – 76% та Геращенко – 76%.

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Відвідування засідань парламенту

Рабінович відвідав 63% засідань;

Тимошенко була зареєстрована на 75% засідань,

Герасимов – 87%,

Бойко – 92%,

Арахамія – 97%,

Геращенко – 97%,

Рахманін – 98%.

Участь у роботі комітетів

Низка лідерів фракцій пропустили значну кількість засідань парламентських комітетів, членами яких вони є.

Арахамія взяв участь лише в 46% засідань комітету з питань нацбезпеки;

Рабінович відвідав 55% засідань комітету з питань прав людини;

Тимошенко – 60% засідань комітету з питань соціальної політики;

Герасимов – 63% засідань комітету з питань аграрної політики;

Бойко – 66% засідань комітету з питань прав людини;

Рахманін – 84% засідань комітету з питань нацбезпеки;

лідером за відвідуванням засідань комітетів є Геращенко, яка була присутня на 94% засідань комітету з питань зовнішньої політики.

Законотворча діяльність

Співвідношення кількості поданих проєктів законів та прийнятих є такою:

Бойко – 8 подано, а 2 прийнято;

Арахамія – 27/4;

Герасимов – 13/2;

Геращенко – 28/2;

Рабінович - 10/1;

Тимошенко – 36/2;

Рахманін – 23/1.

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Робота лідерів фракцій включає різні напрямки: від взаємодії із медіа до контролю власної фракції в парламенті,

– підсумував голова КВУ Олег Кошель.

Та додав, що керівники фракцій також не повинні забувати про свої прямі депутатські обов’язки.



Ефективність роботи в Раді лідерів фракцій / Інфографіка КВУ