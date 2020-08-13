КВУ назвав лідерів фракцій, які провалюють роботу в Раді
Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради у 2020 році. Проаналізували участь в пленарних засіданнях Ради та в голосуваннях, а також відвідування засідань комітету й успішність законодавчої роботи. Найкращі показники у представників "Європейської Солідарності" та "Голосу", найгірші – в ОПЗЖ.
Деякі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками, йдеться й фейсбуці КВУ.
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Там аналізували такі показники
- участь в пленарних засіданнях Ради;
- участь в голосуваннях;
- відвідування засідань комітету;
- успішність законодавчої роботи.
Найвищі показники активності у
- Ірини Геращенко (ЄС);
- Артура Герасимова (ЄС);
- Сергія Рахманіна (Голос).
Найнижчі результати у
- Вадима Рабіновича (ОПЗЖ);
- Юрія Бойка (ОПЗЖ);
- Давида Арахамії (Слуга Народу).
Посередні показники в Юлії Тимошенко (Батьківщина).
Участь у голосуваннях
- Бойко і Рабінович мають низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. Зокрема, за шість місяців роботи Бойко взяв участь лише в 18% голосувань, Рабінович – в 6%.
- Низькі показники участі в голосуваннях також в Арахамії та Тимошенко, які пропустили половину голосувань Ради. Арахамія взяв участь в 47% голосувань, Тимошенко – 46%.
- Найвищі результати в Герасимова – 68%, Рахманіна – 76% та Геращенко – 76%.
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Відвідування засідань парламенту
- Рабінович відвідав 63% засідань;
- Тимошенко була зареєстрована на 75% засідань,
- Герасимов – 87%,
- Бойко – 92%,
- Арахамія – 97%,
- Геращенко – 97%,
- Рахманін – 98%.
Участь у роботі комітетів
Низка лідерів фракцій пропустили значну кількість засідань парламентських комітетів, членами яких вони є.
- Арахамія взяв участь лише в 46% засідань комітету з питань нацбезпеки;
- Рабінович відвідав 55% засідань комітету з питань прав людини;
- Тимошенко – 60% засідань комітету з питань соціальної політики;
- Герасимов – 63% засідань комітету з питань аграрної політики;
- Бойко – 66% засідань комітету з питань прав людини;
- Рахманін – 84% засідань комітету з питань нацбезпеки;
- лідером за відвідуванням засідань комітетів є Геращенко, яка була присутня на 94% засідань комітету з питань зовнішньої політики.
Законотворча діяльність
Співвідношення кількості поданих проєктів законів та прийнятих є такою:
- Бойко – 8 подано, а 2 прийнято;
- Арахамія – 27/4;
- Герасимов – 13/2;
- Геращенко – 28/2;
- Рабінович - 10/1;
- Тимошенко – 36/2;
- Рахманін – 23/1.
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Робота лідерів фракцій включає різні напрямки: від взаємодії із медіа до контролю власної фракції в парламенті,
– підсумував голова КВУ Олег Кошель.
Та додав, що керівники фракцій також не повинні забувати про свої прямі депутатські обов’язки.
Ефективність роботи в Раді лідерів фракцій / Інфографіка КВУ