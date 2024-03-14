Об этом говорится в опубликованном рейтинге Комитета избирателей Украины.

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"Комитет избирателей Украины проанализировал данные бюджетных расходов областных центров и города Киева на Силы обороны в 2023 году. Результаты анализа представлены в виде рейтинга. Первую строчку рейтинга занял Киев (городской голова Виталий Кличко), который в прошлом году направил на поддержку Сил обороны около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые", – сообщили в КИУ.



Расходы областных центров на оборону в 2023 году / Инфографика КИУ

По данным Комитета избирателей, на второй строчке рейтинга – Днепр (городской голова Борис Филатов), который потратил на помощь армии 1,6 миллиарда гривен. Также в первую пятерку рейтинга вошли Хмельницкий (1,5 миллиарда гривен, Александр Симчишин), Житомир (1,3 миллиарда гривен, Сергей Сухомлин) и Одесса (1,1 миллиарда гривен, Геннадий Труханов).

Общая сумма помощи, которую областные центры и столица предоставили в прошлом году силам обороны, составляет 19,5 миллиарда гривен. При этом доля столицы составляет 45,6% общих расходов областных центров на оборону. Взнос Днепра, который занял вторую строчку рейтинга, – 8,3%. Доля Хмельницкого – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одессы – 5,9%,

– отметили в КИУ.



Соотношение расходов облцентров на оборону с общей суммой / Инфографика КИУ

В Комитете избирателей пояснили, что в феврале 2024 года разослали запросы на информацию об общем размере расходов из местных бюджетов на потребности Сил обороны всем областным центрам и городу Киеву (кроме тех городов, которые находятся под временной оккупацией). Ответы были получены от 13 городов: Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, Черновцы, Чернигов, Ровно, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород. Информация о других облцентрах взята из открытых источников.