Кива заявил, что был наилучше подготовленным кандидатом наук за последние 10 лет
Илья Кива продолжает делать скандальные заявления относительно своей кандидатской диссертации. По его словам, в течение последних 10 лет никто не был так готов к защите, как он.
Источник:Pavlovskyi News
Он также сообщил, что его научного руководителя уже уволили и пообещал сделать преподавателя новым министром образования.
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На этом нардеп от ОПЗЖ не остановился. Кива вспомнил о надбавках за научную степень и убеждал, что его это не интересует.
Депутат также пытался доказать, что на написание диссертации потратил 6 лет своей жизни и был к ней хорошо готов.
Так, как я был готов, не был готов никто за последние 10 лет,
– сказал он.
Напоследок Кива решил прикрыться собственным сыном, отметив, что защитил диссертацию в первую очередь для него.
Что известно о защите диссертации Кивы
- Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Поэтому, ему могут присвоить научную степень.
- Экс-министр образования Анна Новосад заявила, что его научную степень должна утвердить Аттестационная комиссия МОН.
- Добавим, что на защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: NewsOne, "112 Украина", ZIK и "Первый независимый".
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