Илья Кива продолжает делать скандальные заявления относительно своей кандидатской диссертации. По его словам, в течение последних 10 лет никто не был так готов к защите, как он.

Он также сообщил, что его научного руководителя уже уволили и пообещал сделать преподавателя новым министром образования.

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На этом нардеп от ОПЗЖ не остановился. Кива вспомнил о надбавках за научную степень и убеждал, что его это не интересует.

Депутат также пытался доказать, что на написание диссертации потратил 6 лет своей жизни и был к ней хорошо готов.

Так, как я был готов, не был готов никто за последние 10 лет,

– сказал он.

Напоследок Кива решил прикрыться собственным сыном, отметив, что защитил диссертацию в первую очередь для него.

Важно! Общественный совет при МОН просит Министерство образования и науки проверить информацию о нарушении открытости во время защиты кандидатской диссертации нардепа Кивы.

Что известно о защите диссертации Кивы