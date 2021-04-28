Кива заявив, що був найкраще підготовленим кандидатом наук за останні 10 років
Ілля Кива продовжує робити маразматичні заяви щодо своєї кандидатської дисертації. За його словами, протягом останніх 10 років ніхто не був так готовий до захисту, як він.
Джерело:Pavlovskyi News
Він також повідомив, що його наукового керівника вже звільнили і пообіцяв зробити викладача новим міністром освіти.
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На цьому нардеп від ОПЗЖ не зупинився і продовжив говорити нісенітниці. Кива згадав про надбавки за науковий ступінь і переконував, що його це не цікавить.
Депутат також намагався довести, що на написання дисертації витратив 6 років свого життя і був до неї добре готовий.
Так, як я був готовий, не був готовий ніхто за останні 10 років,
– сказав він.
Насамкінець Кива вирішив прикритися власним сином, зазначивши, що захистив дисертацію у першу чергу для нього.
Що відомо про захист дисертації Киви
- Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тож, йому можуть присвоїти науковий ступінь.
- Ексміністерка освіти Ганна Новосад заявила, що його науковий ступінь має затвердити Атестаційна комісія МОН.
- Додамо, що на захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: NewsOne, "112 Україна", ZIK та “Перший незалежний”.
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