Ілля Кива продовжує робити маразматичні заяви щодо своєї кандидатської дисертації. За його словами, протягом останніх 10 років ніхто не був так готовий до захисту, як він.

Він також повідомив, що його наукового керівника вже звільнили і пообіцяв зробити викладача новим міністром освіти.

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На цьому нардеп від ОПЗЖ не зупинився і продовжив говорити нісенітниці. Кива згадав про надбавки за науковий ступінь і переконував, що його це не цікавить.

Депутат також намагався довести, що на написання дисертації витратив 6 років свого життя і був до неї добре готовий.

Так, як я був готовий, не був готовий ніхто за останні 10 років,

– сказав він.

Насамкінець Кива вирішив прикритися власним сином, зазначивши, що захистив дисертацію у першу чергу для нього.

Важливо! Громадська рада при МОН просить Міністерство освіти і науки перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту кандидатської дисертації нардепа Киви.

Що відомо про захист дисертації Киви