После того, как Киву остановили на Столичном шоссе, в его телеграмме обнародовали видео с места инцидента. Сам нардеп уже прокомментировал случившееся.

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Пророссийский политик заявил, что правоохранители усомнились "в законности вещей и документов в машине". А власть вроде бы "ищет любую возможность дискредитировать его и провоцировать на конфликтные действия".

Очередной провал власти в попытке моей провокации. Сегодня (1 ноября – 24 канал) они хотели подкинуть мне запрещенные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования,

– отметил Кива.

Он назвал это "очередной штангой власти". "Как говорится, не посторожить, не спиз***ь", – подытожил политик.

На опубликованном видео он ходит между патрульными и следователями, которые прибыли на вызов, и спрашивает, имеют ли они претензии к нему как нардепу. Правоохранители отвечают, что нет.

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