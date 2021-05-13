На заседание суда в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука пришел его однопартиец Илья Кива. Политик, уже традиционно, стал приставать к журналистам.

Что происходило на заседании суда

Одиозный Кива ходил по залу суда и выражал свои претензии работникам СМИ. Нардеп заявлял журналистам, что те, мол, мешают ему выполнять "депутатские полномочия".

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Кроме того, у него возникла словесная перепалка с оператором 24 канала:

Кива: "Я не должен вашу ж*пу видеть".

Оператор 24 канала: "А я не должен вашу".

Кива: "В смысле? Не мешайте мне работать."

Так политик отреагировал на то, что работник СМИ устанавливал камеру, чтобы транслировать заседание суда. Якобы, нардеп из-за него плохо видел, что происходит. Впоследствии однопартиец Кивы Вадим Рабинович сказал, чтобы тот садился, что и сделал политик.

Смотрите видео, как Кива цепляется к работнику 24 канала:

Обратите внимание! 29 апреля в кулуарах Верховной Рады Кива оскорблял журналисток. Он заявлял, что те должны знать свое место, потому что он, мол, сексист. Кроме того, одной из работниц СМИ нардеп посоветовал записаться в "фан-клуб" его члена.