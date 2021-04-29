Народный депутат Илья Кива в кулуарах Верховной Рады 29 апреля оскорблял журналисток. Одной он заявил, что является сексистом, а другой посоветовал записаться в фан-клуб его члена.

Что происходило в кулуарах Рады

Сначала представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" отказался общаться с журналисткой проекта "Соромно" Янины Соколовой. Он заявил, что автор должна извиниться перед ним за "клевету".

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Журналистка Соколовой спрашивала Киву о его отдыхе в Египте. В ответ тот заявил, что журналистка его оболгала, когда говорила, что нардеп нежится на солнышке, пока парламент работает. По словам Кивы, он брал официальный отпуск, который подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Нардеп заявил, что Соколова хуже российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Она, мол, превратилась в "лающую собаку". Он требовал, чтобы журналистка отошла от него и грубо спрашивал, нормально ли она слышит.

Вы – девушка, я – мужчина. Вы же помните, что я сексист? Знайте свое место, женщина,

– заявил Кива.

Кива похвастался фан-клубом своего члена

Затем в разговор вмешалась журналистка юмористической программы "Апостроф ТВ". Она задала нардепу провокационные вопросы о влиянии бороды на потенцию. В ответ тот посоветовал ей записаться в фан-клуб его члена. Кива добавил, что журналистка может звонить к нему в свободное время и он ей все расскажет.

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Обратите внимание! Недавно нардеп защитил диссертацию. Во время защиты он избегал вопросов членов комиссии, однако их это совсем не смущало. Ситуация вызвала возмущение общества, а двое ученых уже сожгли свои дипломы в знак протеста.