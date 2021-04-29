Народний депутат Ілля Кива у кулуарах Верховної Ради 29 квітня ображав журналісток. Одній він заявив, що є сексистом, а іншій порадив записатися до фан-клубу його члена.

Що відбувалося в кулуарах Ради

Спершу представник "Опозиційної платформи – За життя" відмовився спілкуватися з журналісткою проєкту "Соромно" Яніни Соколової. Він заявив, що авторка повинна вибачитися перед ним за "наклеп".

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Журналістка Соколової питала Киву про його відпочинок у Єгипті. У відповідь той заявив, що медійниця його оббрехала, коли казала, що нардеп ніжиться на сонечку, поки парламент працює. За словами Киви, він брав офіційну відпустку, яку підписав спікер Ради Дмитро Разумков.

Нардеп заявив, що Соколова гірша за російську пропагандистку Ольгу Скобаєву. Вона, мовляв, перетворилася на "гавкітливого пса". Він вимагав, аби журналістка відійшла від нього і грубо запитував, чи та нормально чує.

Ви – дівчина, я – чоловік. Ви ж пам'ятаєте, що я сексист? Знайте своє місце, жінко,

– заявив Кива. Кива похизувався фан-клубом свого члена

Згодом у розмову втрутилася журналістка гумористичної програми "Апостроф ТВ". Вона задала нардепу провокативні питання щодо впливу бороди на потенцію. У відповідь той порадив їй записатися до фан-клубу його члена. Кива додав, що журналістка може дзвонити до нього у вільний час і він їй все розповість.

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Зверніть увагу! Нещодавно нардеп захистив дисертацію. Під час захисту він уникав питань членів комісії, однак їх це зовсім не бентежило. Ситуація викликала обурення суспільства, а двоє науковців вже спалили свої дипломи у знак протесту.