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      Кива будет праздновать День победы с российскими оккупантами в Москве

      - Читати новину українською

      На днях Министерство иностранных дел предупредило, что Москва накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны начинает масштабную информационную атаку против Украины и других стран Европы.

      И сегодня в Украине мы видим первые признаки того, что Кремль начал реализовывать свой циничный план. Так, скандально известный аферист, бывший псевдопатриот, а ныне народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что он вместе с соратниками будет праздновать День Победы и будут присутствовать в Москве на параде.

      Такие заявления выглядят особенно подло на фоне того, что каждый день на Донбассе российские военные и их наемники обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Гибнут украинские бойцы – чьи-то сыновья, братья, отцы и мужья. Верховная Рада официально назвала Россию оккупантом. Весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины.

      Но для Кивы такие понятия, как честь и совесть – далекие, для него важно выслужиться перед своими российскими кураторами.

      Остается надеяться, что СБУ не оставит без внимания такие откровенные антиукраинские действия отдельных персонажей нашего политикума.

      А там времени в МИД предупреждают, что именно торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Кремль пытается максимально использовать, чтобы вернуть на повестку дня концепции так называемого "русского мира".

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости политики Украина – Россия СБУ МИД Украины Илья Кива
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