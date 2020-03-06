Кива будет праздновать День победы с российскими оккупантами в Москве

На днях Министерство иностранных дел предупредило, что Москва накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны начинает масштабную информационную атаку против Украины и других стран Европы.

И сегодня в Украине мы видим первые признаки того, что Кремль начал реализовывать свой циничный план. Так, скандально известный аферист, бывший псевдопатриот, а ныне народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что он вместе с соратниками будет праздновать День Победы и будут присутствовать в Москве на параде.

Такие заявления выглядят особенно подло на фоне того, что каждый день на Донбассе российские военные и их наемники обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Гибнут украинские бойцы – чьи-то сыновья, братья, отцы и мужья. Верховная Рада официально назвала Россию оккупантом. Весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины.

Но для Кивы такие понятия, как честь и совесть – далекие, для него важно выслужиться перед своими российскими кураторами.

Остается надеяться, что СБУ не оставит без внимания такие откровенные антиукраинские действия отдельных персонажей нашего политикума.

А там времени в МИД предупреждают, что именно торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Кремль пытается максимально использовать, чтобы вернуть на повестку дня концепции так называемого "русского мира".