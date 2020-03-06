Кива буде святкувати День перемоги з російськими окупантами в Москві

На днях Міністерство закордонних справ попередило, що Москва напередодні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни починає масштабну інформаційну атаку проти України та інших країн Європи.

І сьогодні в Україні ми бачимо перші ознаки того, що Кремль почав реалізовувати свій цинічний план. Так, скандально відомий аферист, колишній псевдопатріот, а нині народний депутат від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива заявив, що він разом з соратниками святкуватимуть День Перемоги і будуть присутніми в Москві на параді.

Такі заяви виглядають особливо підло на тлі того, що кожен день на Донбасі російські військові та їх найманці обстрілюють позиції Збройних сил України. Гинуть українські бійці – чиїсь сини, брати, батьки і чоловіки. Верховна Рада офіційно назвала Росію окупантом. Весь цивілізований світ ввів санкції проти Росії через її військову агресію проти України.

Але для Киви такі поняття, як честь і совість – далекі, для нього важливо вислужитися перед своїми російськими кураторами.

Залишається сподіватися, що СБУ не залишить без уваги такі відверті антиукраїнські дії окремих персонажів нашого політикуму.

А там часу в МЗС попереджають, що саме урочистості з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни Кремль намагається максимально використовувати, щоб повернути на порядок денний концепції так званого "русского мира".