Кива и его ушибленная голова. Путин решил построить стену – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 24 января – ветеран АТО "ударился" об лоб скандального депутата, когда тот просто "наклонился поговорить". И Кива пошел снимать побои. Путин решил построить стену, чтобы оградить своих верноподданных от мира. Может, взять пример с "Игры престолов" – и выстроить огромную стену на весь границу, чтобы всякая нечисть к нам не лезла?

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Индекс демократии

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Соборная Украина

Мы – едины. И нам не нужны стены, мы всегда рады гостям в своих домах. Восток и Запад вместе. Везде. И даже на войне. (Не)уважаемые россиянцы, знайте, что на Донбассе за мир борются не бандеровцы, а единый народ!

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.