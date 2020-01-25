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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Кива и его ушибленная голова. Путин решил построить стену – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 24 января – ветеран АТО "ударился" об лоб скандального депутата, когда тот просто "наклонился поговорить". И Кива пошел снимать побои. Путин решил построить стену, чтобы оградить своих верноподданных от мира. Может, взять пример с "Игры престолов" – и выстроить огромную стену на весь границу, чтобы всякая нечисть к нам не лезла?

      Также в выпуске:

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      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

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      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Илья Кива Владимир Путин Новости России Недиванная сотня
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