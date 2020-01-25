Кива і його вдарена голова. Путін вирішив побудувати стіну – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 24 січня – ветеран АТО "вдарився" об лоба скандального депутата, коли той просто "нахилився поговорити". І Кива пішов знімати побої. Путін вирішив побудувати стіну, аби відгородити своїх вірнопідданих від світу. Може, взяти приклад з "Гри престолів" – і вибудувати величезний мур на весь кордон, аби всяка нечисть до нас не лізла?

Також у випуску:

Загострення в Золотому.

Через обстріли Україна звернеться до нормандської четвірки. Нам недостатньо простого світового занепокоєння, нам потрібен мир!

Українська – єдина державна.

Опитування показало: українці хочуть говорити російською. Але лише в побуті. Офіційною має бути лише наша рідна українська.

Індекс демократії.

Експерти порахували: Україна піднялася в рейтингу демократичних країн на 6 пунктів, а росіянци і білоруси - далеко позаду, з офіційно "авторитарними режимами".

Компенсація Нелі Штепі.

Наша країна настільки демократична, що навіть державним зрадникам виплачує компенсації. Як постановив Європейський суд з прав людини. Адже закон є закон

Гроші за розбиті будинки.

Російські найманці настільки обнагліли, що вирішили вимагати від України компенсацій за обстріли Донецька. За кожен будинок - своя ціна. Хрону вам з городу!

Соборна Україна.

Ми – єдині. І нам не потрібні мури, ми завжди раді гостям у своїх домівках. Схід і Захід разом. Скрізь. І навіть на війні. (Не)шановні росіянци, знайте, що на Донбасі за мир борються не бандерівці, а єдиний народ!

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.