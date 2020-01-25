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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      24 Канал Програми Недиванна сотня
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Кива і його вдарена голова. Путін вирішив побудувати стіну – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 16 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 24 січня – ветеран АТО "вдарився" об лоба скандального депутата, коли той просто "нахилився поговорити". І Кива пішов знімати побої. Путін вирішив побудувати стіну, аби відгородити своїх вірнопідданих від світу. Може, взяти приклад з "Гри престолів" – і вибудувати величезний мур на весь кордон, аби всяка нечисть до нас не лізла?

      Також у випуску:

      Загострення в Золотому.

      Через обстріли Україна звернеться до нормандської четвірки. Нам недостатньо простого світового занепокоєння, нам потрібен мир!

      Українська – єдина державна. 

      Опитування показало: українці хочуть говорити російською. Але лише в побуті. Офіційною має бути лише наша рідна українська.

      Індекс демократії.

      Експерти порахували: Україна піднялася в рейтингу демократичних країн на 6 пунктів, а росіянци і білоруси - далеко позаду, з офіційно "авторитарними режимами".

      Компенсація Нелі Штепі.

      Наша країна настільки демократична, що навіть державним зрадникам виплачує компенсації. Як постановив Європейський суд з прав людини. Адже закон є закон

      Гроші за розбиті будинки.

      Російські найманці настільки обнагліли, що вирішили вимагати від України компенсацій за обстріли Донецька. За кожен будинок - своя ціна. Хрону вам з городу!

      Соборна Україна.

      Ми – єдині. І нам не потрібні мури, ми завжди раді гостям у своїх домівках. Схід і Захід разом. Скрізь. І навіть на війні. (Не)шановні росіянци, знайте, що на Донбасі за мир борються не бандерівці, а єдиний народ!

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      24 січня
      32925
      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Недиванна сотня Новини Росії Володимир Путін Ілля Кива
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