В эфире телемарафона обратил внимание на немаловажную деталь представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что для оккупантов эта тема "чрезмерно болезненна и чувствительна", пишет 24 Канал.

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Кива – одно из лиц русской пропаганды

Андрей Юсов начал с того, что Илья Кива был одним из лиц русской пропаганды. По крайней мере, в последнее время именно так и было.

Конечно, эта история для российских пропагандистов, ее чрезмерная популяризация, чрезмерно болезненна и чувствительна, поэтому, возможно, мы видим такие результаты,

– отметил Юсов.

Ликвидация Ильи Кивы: что известно

Так, российский телеграм-канал Mash написал, что Илью Киву ликвидировали с помощью двух выстрелов. Первый был в груди, которым его ранили. А вот выстрелом в голову его отправили к Кобзону.

Убийство было совершено в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величие Country Club" в селе Супоневе. Поэтому тело экс-депутата Верховной Рады Украины обнаружили только через час,

– заметили россияне.

По данным источников 24 Канала, ликвидация предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Также подтверждают, что его удалось отправить на тот мир с помощью стрелкового оружия.

Иронизировал на тему ликвидации Кивы активист Сергей Стерненко. Он отметил, что его источники подтвердили успешное проведение спецоперации СБУ. Также отметил, что "быть предателем Украины очень опасно".

Служба безопасности Украины предупреждает – быть предателем Украины смертельно опасно. Пристрелили па***ду, и так должно быть с каждым, кто работает на врага,

– отметил Стерненко.

Интересно, что правоохранители задержали его сожительницу. Ее расспрашивали о последних днях жизни Кивы. Саму женщину подозревают в том, что она могла навести киллера. Она же заявляет, что предатель постоянно выходил в лес, чтобы снять свои видеообращения. Делал это для того, чтобы не "палить" свое месторасположение.