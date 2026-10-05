Об этом сообщает CNN.

Почему занимается Левитт сейчас

В заявлении Fox News говорится, что на новой должности Левитт "будет предоставлять политический анализ и комментарии" на различных платформах телеканала. Работать она начнет с 1 ноября.

Левитт добавила, что привнесет "ту же энергию и откровенность" миллионам зрителей Fox.

К слову, что еще одна бывшая пресс-секретарь Белого дома времен Трампа, Кейли Макенани, присоединилась к телеканалу Fox News после завершения своей работы на этой должности во время первого президентского срока.

Как сообщил CNN осведомленный источник, бывшая пресс-секретарь, родом из Аткинсона (штат Нью-Гэмпшир), вернулась в этот штат вместе с мужем и двумя маленькими детьми. О переезде также упоминалось в сообщении Fox News.

По словам источника, телеканал согласился оборудовать студию в ее доме.

Напомним, что Трамп объявил о увольнение Левиттаиз Белого дома 12 августа, но до сих пор не назвал ее преемника. Последний пресс-брифинг состоялся 3 сентября, его провел вице-президент Джей Ди Венс.

А когда ранее в этом году Левитт находилась в декретном отпуске, брифинги поочередно проводили Венс и другие чиновники администрации.

У нас есть много людей, которые хотят получить эту работу. Я бы сказал, что многие из них – прямо здесь,

– сказал в четверг, 1 октября, Трамп журналистам в Белом доме, указав при этом на корреспондента Fox News Питера Дуси.

На вопрос, кого именно он ищет, Трамп пошутил, что "возможно, такого парня, как Питер".

Сама Левитт заявляла, что покинула пост пресс-секретаря, чтобы уделять больше времени двум маленьким детям, поскольку совмещать это с высокой должностью в Белом доме было сложно.

В то же время она остается в организации MAGA Inc., которая поддерживает Трампа и недавно выступила на съезде Республиканской партии в Далласе, посвященном промежуточным выборам.

Кроме того, на прошлой неделе в Вашингтоне Левитт помогла провести презентацию веб-сайта America.gov, использующего технологии искусственного интеллекта.

В последние недели бывшая пресс-секретарь также появлялась в эфире программы и подкаста ведущего Fox News Шона Хеннити.