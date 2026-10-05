Про це пише CNN.

Чим займається Левітт зараз

У заяві Fox News йдеться, що на новій посаді Левітт "надаватиме політичний аналіз і коментарі" на різних платформах телеканалу. Працювати вона почне з 1 листопада.

Левітт додала, що принесе "ту саму енергію та відвертість" мільйонам глядачів Fox.

До слова, ще одна колишня прессекретарка Білого дому часів Трампа, Кейлі Макенані, приєдналася до телеканалу Fox News після завершення своєї роботи на цій посаді під час першого президентського терміну.

Як повідомило CNN поінформоване джерело, ексречниця, родом з Аткінсона (штат Нью-Гемпшир), повернулася до цього штату разом із чоловіком і двома маленькими дітьми. Про переїзд також згадувалося в повідомленні Fox News.

За словами джерела, телеканал погодився облаштувати студію в її будинку.

Нагадаємо, що Трамп оголосив про звільнення Левітт із Білого дому 12 серпня, але досі не назвав її наступника. Останній пресбрифінг відбувся 3 вересня, його провів віцепрезидент Джей Ді Венс.

А коли раніше цього року Левітт перебувала в декретній відпустці, брифінги по черзі проводили Венс та інші посадовці адміністрації.

У нас є багато людей, які хочуть отримати цю роботу. Я б сказав, що багато хто з них – просто тут,

– сказав у четвер, 1 жовтня, Трамп журналістам у Білому домі, вказавши при цьому на кореспондента Fox News Пітера Дусі.

На запитання, кого саме він шукає, Трамп пожартував, що "можливо, такого хлопця, як Пітер".

Сама Левітт заявляла, що залишила посаду прессекретарки, аби приділяти більше часу двом маленьким дітям, оскільки поєднувати це з високою посадою в Білому домі було складно.

Водночас вона залишається в організації MAGA Inc., що підтримує Трампа і нещодавно виступила на з'їзді Республіканської партії в Далласі, присвяченому проміжним виборам.

Також Левітт минулого тижня у Вашингтоні допомогла провести презентацію вебсайту America.gov, що використовує технології штучного інтелекту.

Останніми тижнями ексречниця також з'являлася в ефірі програми та подкасті ведучого Fox News Шона Генніті.