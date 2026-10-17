Свой пост со словами благодарности чиновница опубликовала в социальной сети Х.

Что написала Захария после отставки?

Захария подчеркнула, что для нее было большой честью работать на американского лидера.

В своем обращении она не упомянула о причинах быстрого увольнения, а сосредоточилась на комплиментах.

Президент Трамп – добрый, замечательный, великодушный, внимательный, энергичный и трудолюбивый человек,

– написала Захария.

Она также добавила, что хотела бы, чтобы больше американцев ценили его, ведь никто не сделает Америку большой так, как он.

Почему пресс-секретарь лишилась должности?

Накануне Трамп во время общения с журналистами посоветовал подчиненной подумать над тем, действительно ли ей нужна эта работа. Западные СМИ ранее обращали внимание на ее некомпетентность при общении с прессой. Первый и единственный брифинг Захарии за трибуной Белого дома длился всего 15 минут, в течение которых она ответила на вопросы трех журналистов и досрочно покинула зал. Хотя сначала Белый дом пытался защищать ее от критики, уже в пятницу президент принял решение о ее отставке.

Напомним, что назначение Кэти Захарии на должность вместо Кэролайн Ливитт состоялось в начале октября. Однако почти сразу разразился скандал: журналисты разоблачили ее на распространении постов с теориями заговора и публикаций, в которых Владимира Путина изображали как борца против тайной сети элит. Кроме того, возникли вопросы относительно ее юридического образования, ведь у нее не было адвокатской лицензии ни в одном штате США. В итоге ее карьера на этой должности завершилась всего через пять дней.