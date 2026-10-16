Об этом сообщили советники президента телеканалу CNN.

Что известно об увольнении?

Решение было принято после личной беседы Дональда Трампа с чиновницей в пятницу утром перед его вылетом в штат Джорджия.

Во время общения с журналистами американский лидер открыто передал свои слова подчиненной: "Честно говоря, на твоем месте я бы пересмотрел это".

Трамп подчеркнул, что пресс-секретарь подвергалась чрезмерному давлению со стороны СМИ, назвав ее преданной соратницей.

Кэти, тебе это нужно? Я не думаю, что тебе это нужно,

– добавил президент США.

Как отмечает издание New York Times, пребывание Захарии на должности осложнилось сразу после ее первого выступления перед журналистами во вторник. Во время дебютного брифинга она заметно нервничала и ответила лишь на три вопроса прессы.

Дополнительное внимание репортеров и помощников Белого дома привлекла биография пресс-секретаря. В частности, в СМИ возникли вопросы относительно ее юридического статуса, поскольку Трамп публично называл ее адвокатом, несмотря на то, что она не сдала адвокатский экзамен.

Захария привлекла внимание главы государства как консервативная телекомментаторша, а решение о ее приеме на работу было принято в спешке после отсева других претендентов из-за критики в адрес Трампа. Покидая Белый дом перед политическим митингом, президент подытожил: "Возможно, это не для нее".

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новой пресс-секретарью Белого дома вместо Кэролайн Левитт, которая покинула пост, чтобы уделять больше времени семье и начать карьеру на телевидении. До назначения Захария работала старшим советником по коммуникациям в социальной сети Truth Social, ранее занимала должности в Министерстве внутренней безопасности США и комментировала политические события на телеканалах Fox News и Newsmax.

Кроме того, известно, что Кэти Захария в 2022 году распространяла посты, в которых Владимира Путина изображали как противника тайной сети влиятельных элит, а Украину связывали с ней. Также она распространяла материалы, связанные с теорией заговора "Pizzagate", которая не имеет доказательной базы и содержала безосновательные обвинения в адрес американских политиков.