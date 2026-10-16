Про це повідомили радники президента телеканалу CNN.

Що відомо про звільнення?

Рішення ухвалили після особистої розмови Дональда Трампа із посадовицею у п'ятницю вранці перед його вильотом до штату Джорджія.

Під час спілкування з журналістами американський лідер відкрито переказав свої слова підлеглій: "Чесно кажучи, на твоєму місці я б переглянув це".

Трамп підкреслив, що речниця зазнала надмірного тиску з боку медіа, назвавши її відданою соратницею.

Кейті, тобі це потрібно? Я не думаю, що тобі це потрібно,

– додав президент США.

Як зазначає видання New York Times, перебування Захарії на посаді ускладнилося одразу після її першого виступу перед журналістами у вівторок. Під час дебютного брифінгу вона помітно нервувала та відповіла лише на три запитання преси.

Додаткову увагу репортерів та помічників Білого дому привернула біографія речниці. Зокрема, у ЗМІ виникли питання щодо її юридичного статусу, оскільки Трамп публічно називав її адвокаткою, попри те, що вона не склала адвокатський іспит.

Захарія привернула увагу очільника держави як консервативна телевізійна коментаторка, а рішення про її працевлаштування ухвалили поспіхом після відсіювання інших претендентів через критику на адресу Трампа. Залишаючи Білий дім перед політичним мітингом, президент резюмував: "Можливо, це не для неї".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому замість Керолайн Левітт, яка залишила посаду, щоб більше часу приділяти родині та розпочати кар’єру на телебаченні. До призначення Захарія працювала старшою радницею з комунікацій у соцмережі Truth Social, раніше обіймала посади в Міністерстві внутрішньої безпеки США та коментувала політичні події на телеканалах Fox News і Newsmax.

Крім того, відомо, що Кеті Захарія у 2022 році поширювала дописи, у яких Володимира Путіна зображували як противника таємної мережі впливових еліт, а Україну пов'язували з нею. Також вона поширювала матеріали, пов'язані з теорією змови Pizzagate, яка не має доказового підґрунтя та містила безпідставні звинувачення на адресу американських політиків.