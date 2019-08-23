Клан Портнова и приспешники судьи Вовка: главные судейские мафии Украины

Само по себе наличие судейских семей не является злом. Напротив, в здоровых системах судья в третьем поколении является признаком качества и настоящих семейных ценностей. Однако у нас родственные связи в судебной и правоохранительной системе, действительно, больше похожие на мафиозные и являются гарантией монопольного доступа к должностям, круговой поруки, безнаказанности и незаконного обогащения.

Реакция на слова Рябошапки о судейской мафии

Громкий скандал после обнародованных НАБУ записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка заставил всех вновь заговорить о катастрофическом состоянии правосудия и необходимости настоящих изменений. Всех, кроме тех, кто отвечает за такое положение в судах.

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Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия, Совет судей сделали вид, что ничего не произошло. Судьи тоже молчат. Зато судья Верховного Суда Алла Лесько очень возмутилась отсутствием реакции этих органов на слова Руслана Рябошапки о том, что суды контролируют семьи, которые он сравнил с мафией. Лесько потребовала доказательств или извинений.



Алла Лесько

Команда Зеленского использует довольно жесткую риторику о результатах судебной реформы, которую проводила предыдущая власть. Недавно заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка в очередной раз охарактеризовал состояние судебной системы.



Руслан Рябошапка о судах

Эти слова вызвали бурю возмущения судей. В частности, Алла Лесько из Верховного Суда требовала немедленной реакции от судейских органов. Этот пост возмущение судья опубликовала через неделю после того, как НАБУ обнародовало "пленки Вовка", которые продемонстрировали, как совершается правосудие в известном суде Украины. Через целую неделю полного молчания Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии, Совета судей и абсолютного большинства судей. Очень показательно, что судью Верховного Суда не смутило это молчание. Зато возмутило отсутствие реакции на слова Рябошапки.

Кстати, Алла Лесько стала судьей Верховного Суда из должности члена Высшего совета правосудия. И именно она ответственна за то, что очистка судов не произошла. Не видит она и судейских кланов в системе.

Судейские кланы

Ну что же, охотно дам доказательства существования таких кланов. Замечу, что само по себе наличие судейских семей не является злом. Напротив, в здоровых системах судья в третьем поколении является больше признаком качества и настоящих семейных ценностей.

Однако у нас родственные связи в судебной и правоохранительной системе, действительно, больше похожи на мафиозные и являются гарантией монопольного доступа к должностям, круговой поруки, безнаказанности и незаконного обогащения. Большое количество представителей таких семей нечестно стали судьями, а их репутация более чем сомнительна.

О родственных связях в качестве гарантии карьерного роста госпожа Лесько могла спросить у своего новоиспеченного коллеги Максима Титова.

► Максим Титов и влияние Кивалова и Вовка

Максим Титов – сын экс-судьи Верховного Суда и действующего члена Высшей квалификационной комиссии Юрия Титова. Во времена Революции Достоинства Максим Титов осуждал невинных майдановцев за поездку в Межигорье Януковича. А вот тех, кто пьяными садится за руль, судья освобождал от ответственности. Только за последние 2 года более 20 водителей-пьянчуг благодаря Титову младшему избежали наказания.



Максим Титов

Общественный совет добродетели сделал отрицательное заключение в отношении него, но Квалификационная комиссия отвергла его и признала Титова победителем конкурса. Судейская семья Титовых двумя судьями не ограничивается. Племянница Титова-старшего – Татьяна Павловна, является судьей Балтского суда Одесской области. Другая племянница – Адаховская Вера Сергеевна – судья Хозяйственного суда Николаевской области. Жена Титова является помощником в Верховном суде, но уже сдала экзамены на должность судьи.

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Кстати, Титов является кумом известного куратора судебной системы времен Януковиче Сергея Кивалова. Он и сейчас сохранил значительное влияние на суды. Об этом свидетельствуют те же записи НАБУ, на которых Павел Вовк просит Кивалова поддержать явно незаконное решение суда из его вотчины. А племянник Кивалова Сергей Могил победил на конкурсе в Верховный Суд, несмотря на недобросовестные действия и протекционизм дяди при занятии должности судьи. Титов – не единственный член Квалификационной комиссии, чьи родственники стали судьями.



Сергей Кивалов

► Елена Шилова и влияние Вовка

В частности, дочь Николая Мишина, Елена Шилова, является судьей Хозяйственного суда Николаевской области. Мишин – это тот член ВККС, которому напрямую звонил Павел Вовк с просьбой повлиять на оценку непокорного судьи.



Николай Мишин

► Александр Гриненко и влияние Портнова

Сын еще одного члена Комиссии Михаила Макарчука на днях выиграл конкурс на должность судьи Кобеляцкого суда Полтавской области. Судьей Большой Палаты Верховного Суда является Лященко Наталья Павловна, которая выиграла конкурс, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Ее муж, Александр Гриненко, является судьей Киевского апелляционного суда. Во времена Майдана он возглавлял Апелляционный суд Киевской области. Коллеги прямо называли его ставленником Портнова. И именно благодаря ему судьи этого суда осуждали невинных майдановцев.



Александр Гриненко

Сам Гриненко тоже лишил невинного прав за поездку в Межигорье и подлежит люстрации. Но он избежал какого-либо наказания и сохранил должность, а его жена пошла на повышение. Сын и невестка Гриненко работают в Генеральной прокуратуре. Во времена Майдана сын также участвовал в преследовании майдановцев. Вот такая судейско-прокурорская семья.

► Андрей Портнов и его семья

Сейчас много говорят о возвращении влияния на судебную систему архитектором ручного правосудия времен Януковича Андреем Портновым. Однако это влияние никуда не исчезало и раньше. Более того, судьи, являющиеся его близкими родственниками, успешно прошли все проверки и остались в должности именно благодаря действующей Комиссии.

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Бывшая жена и мать двоих детей Портнова признана добродетельной и недавно получила рекомендацию на пожизненное судейство. И это несмотря на расследование журналистов, которые обнаружили квартиры и автомобили экс Портновой, явно не соответствующие ее доходам. Не возникло никаких проблем с проверкой добродетели и у брата текущей жены Портнова Андрея Секирского и его жены Анжелы Секирской. Они стали судьями благодаря прямому воздействию Портнова, который даже отвод себе не взял, когда принималось решение о назначении Секирских судьями.



Андрей Портнов

Успешно прошла собеседование и признана добродетельной дочь другой одиозной фигуры времен Януковича – экс-председателя Печерского суда и участницы Высшего совета юстиции Инны Отрош. Прокуратура установила факты накрутки баллов при сдаче Отрош-младшей экзаменов на судью. А еще у нее много элитного имущества очень сомнительного происхождения: три столичных квартиры площадью почти 400 квадратных метров, дом под Киевом площадью более 450 квадратов и, конечно, лексус.

Видео: вот как представительница славной судейской династии Отрош общается с журналистами

► Кобылянский Константин и влияние Вовка

Еще один представитель судейского клана недавно получил подтверждение добродетели от Комиссии. Это Кобылянский Константин. Он стал судьей Окружного админсуда Киева в то время, когда его отец – Кобылянский Николай Генрихович был судьей Высшего административного суда и членом Высшего совета юстиции, который и назначал всех судей.

Жена Кобылянского-младшего Клочкова Наталья – также судья того же Окружного админсуда Киева. Кстати, она, как и 30 других судей этого суда, дружно заболела, когда должна была проходить тестирование в Квалификационной комиссии. Пленки Вовка раскрыли тайну этой загадочной эпидемии – судьи просто имитировали болезнь по указанию Вовка, чтобы избежать проверки.



Кобылянский Константин

Как и у многих представителей судейских семей, в Кобылянских есть элитные квартиры и симпатичный домик под Киевом, которые явно не соответствуют их доходам. Но Квалификационная комиссия не увидела в этом никаких проблем. Может потому, что двое из трех членов Комиссии, которые экзаменовали Кобылянского, вместе с ним праздновали день рождения судьи Аблова.

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Журналисты даже зафиксировали, как председательствующий на собеседовании Владимир Бутенко по-отечески обнимал Кобылянского. Очевидно, вопрос добродетели судьи был решен за рюмочкой, потому что на собеседовании ему не поставили ни одного вопроса относительно сомнительного имущества.

Это лишь небольшая часть судейских кланов, которые прочно пустили корни в судах. Кому интересно, родственные связи судей можно исследовать благодаря базе данных "Судейская кровь".

Хуже всего, что в такой клановой системе судьи реально начинают считать себя богами. Например, недавно обнародованный разговор судьи из Одессы Дмитрия Запорожана с полицейскими.

Видео: разговор судьи из Одессы Дмитрия Запорожана с полицейскими

Думаю, комментарии излишни. Вывод один – надо запускать настоящую реформу. В судах должны работать добропорядочные профессионалы, а не представители кланов, которые считают себя богами и царями. Борьба за честные суды продолжается и справедливость однозначно восторжествует.