Клан Портнова та посіпаки судді Вовка: головні суддівські мафії України

Сама по собі наявність суддівських родин не є злом. Навпаки, у здорових системах, суддя у третьому поколінні є більше ознакою якості та справжніх родинних цінностей. Однак у нас родинні зв’язки у судовій та правоохоронній системі, дійсно, більше схожі на мафіозні та є гарантією монопольного доступу до посад, кругової поруки, безкарності та незаконного збагачення.

Реакція на слова Рябошапки про суддівську мафію

Гучний скандал після оприлюднених НАБУ записів з кабінету голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка змусив усіх знову заговорити про катастрофічний стан правосуддя і необхідність справжніх змін. Усіх, окрім тих, хто відповідає за такий стан у судах.

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Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія, Рада суддів зробили вигляд, що нічого не відбулось. Судді теж мовчать. Зате суддя Верховного Суду Алла Лесько дуже обурилась відсутністю реакції цих органів на слова Руслана Рябошапки про те, що суди контролюють сім'ї, які він порівняв із мафією. Лесько зажадала доказів або вибачень.



Алла Лесько

Команда Зеленського використовує доволі жорстку риторику щодо результатів судової реформи, яку проводила попередня влада. Нещодавно заступник керівника офісу президента Руслан Рябошапка вчергове охарактеризував стан судової системи.



Руслан Рябошапка про суди

Ці слова викликали шквал обурення суддів. Зокрема, Алла Лесько з Верховного Суду вимагала негайної реакції від суддівських органів. Цей пост обурення суддя опублікувала через тиждень після того, як НАБУ оприлюднило "плівки Вовка", які продемонстрували, як чиниться правосуддя у найвідомішому суді України. Через цілий тиждень повного мовчання Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії, Ради суддів і абсолютної більшості суддів. Дуже показово, що суддю Верховного Суду не збентежило це мовчання. Зате обурила відсутність реакції на слова Рябошапки.

До речі, Алла Лесько стала суддею Верховного Суду з посади члена Вищої ради правосуддя. І саме вона відповідальна за те, що очищення судів не відбулось. Не бачить вона і суддівських кланів у системі.

Суддівські клани

Ну що ж, залюбки дам докази існування таких кланів. Зауважу, що сама по собі наявність суддівських родин не є злом. Навпаки, у здорових системах, суддя у третьому поколінні є більше ознакою якості та справжніх родинних цінностей.

Однак у нас родинні зв’язки у судовій та правоохоронній системі, дійсно, більше схожі на мафіозні та є гарантією монопольного доступу до посад, кругової поруки, безкарності та незаконного збагачення. Велика кількість представників таких родин нечесно стали суддями, а їх репутація є більш ніж сумнівною.

Про родинні зв’язки, як гарантію кар’єрного зростання, пані Лесько могла запитати у свого новоспеченого колеги Максима Тітова.

► Максим Тітов і вплив Ківалова та Вовка

Максим Тітов – син екс-судді Верховного Суду та діючого члена Вищої кваліфікаційної комісії Юрія Тітова. У часи Революції Гідності Максим Тітов засуджував невинних майданівців за поїздку до Межигір'я Януковича. А от тих, хто п’яними сідає за кермо, суддя звільняв від відповідальності. Лише за останні 2 роки понад 20 водіїв-пяничок завдяки Тітову молодшому уникли покарання.



Максим Тітов

Громадська рада доброчесності зробила негативний висновок щодо нього, але Кваліфікаційна комісія відкинула його та визнала Тітова переможцем конкурсу. Суддівська родина Тітових двома суддями не обмежується. Племінниця Тітова-старшого – Тетяна Павлівна є суддею Балтського суду Одеської області. Інша племінниця – Адаховська Віра Сергіївна – суддя Господарського суду Миколаївської області. Дружина Тітова є помічником у Верховному Суді, але вже здала екзамени на посаду судді.

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До речі, Тітов є кумом відомого куратора судової системи часів Януковича Сергія Ківалова. Він і зараз зберіг значний вплив на суди. Про це свідчать ті ж записи НАБУ, на яких Павло Вовк просить Ківалова підтримати явно незаконне рішення суду з його вотчини. А племінник Ківалова Сергій Могил переміг на конкурсі у Верховний Суд попри недоброчесні дії та протекціонізм дядька при зайнятті посади судді. Тітов – не єдиний член Кваліфікаційної комісі,ї чиї родичі стали суддями.



Сергій Ківалов

► Олена Шилова та вплив Вовка

Зокрема, дочка Миколи Мішина, Олена Шилова, є суддею Господарського суду Миколаївської області. Мішин – це той член ВККС, якому напряму телефонував Павло Вовк з проханням повпливати на оцінювання непокірного судді.



Микола Мішин

► Олександр Гриненко і вплив Портнова

Син ще одного члена Комісії Михайла Макарчука на днях виграв конкурс на посаду судді Кобеляцького суду Полтавської області. Суддею Великої Палати Верховного Суду є Лященко Наталія Павлівна, яка виграла конкурс незважаючи на негативний висновок Громадської ради доброчесності. Її чоловік, Олександр Гриненко, є суддею Київського апеляційного суду. У часи Майдану він очолював Апеляційний суд Київської області. Колеги прямо називали його ставлеником Портнова. І саме завдяки йому судді цього суду засуджували невинних майданівців.



Олександр Гриненко

Сам Гриненко теж позбавив невинного прав за поїздку до Межигір'я і підлягає люстрації. Але він уник будь-якого покарання та зберіг посаду, а його дружина пішла на підвищення. Син та невістка Гриненка працюють у Генеральній прокуратурі. Під час Майдану син також брав участь у переслідуванні майданівців. Ось така суддівсько-прокурорська родина.

► Андрій Портнов і його родина

Зараз багато говорять про повернення впливу на судову систему архітектором ручного правосуддя часів Януковича Андрієм Портновим. Однак цей вплив нікуди не зникав і раніше. Більше того, судді, які є його близькими родичами успішно пройшли усі перевірки та залишились на посаді саме завдяки діючій Комісії.

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Колишня дружина та мати двох дітей Портнова визнана доброчесною та нещодавно отримала рекомендацію на довічне суддівство. І це, незважаючи на розслідування журналістів, які виявили квартири та автомобілі екс Портнової, що явно не відповідають її доходам. Не виникло жодних проблем з перевіркою доброчесності і у брата поточної дружини Портнова Андрія Секірського та його дружини Анжели Секірської. Вони стали суддями завдяки прямому впливу Портнова, який навіть відвід собі не взяв, коли приймалось рішення про призначення Секірських суддями.



Андрій Портнов

Успішно пройшла співбесіду і визнана доброчесною дочка іншої одіозною фігури часів Януковича – екс-голови Печерського суду та членкині Вищої ради юстиції Інни Отрош. Прокуратура встановила факти накрутки балів під час здачі Отрош-молодшою екзаменів на суддю. А ще у неї багато елітного майна дуже сумнівного походження: три столичних квартири площею майже 400 квадратних метрів, будинок під Києвом площею понад 450 квадратів і, звісно, лексус.

Відео: ось як представниця славної суддівської династії Отрош спілкується із журналістами

► Кобилянський Костянтин і вплив Вовка

Ще один представник суддівського клану нещодавно отримав підтвердження доброчесності у Комісії. Це Кобилянський Костянтин. Він став суддею Окружного адмінсуду Києва у той час, коли його батько – Кобилянський Микола Генріхович був суддею Вищого адміністративного суду та членом Вищої ради юстиції, яка і призначала усіх суддів.

Дружина Кобилянського-молодшого Клочкова Наталія – також суддя того ж Окружного адмінсуду міста Києва. До речі, вона, як і 30 інших суддів цього суду, дружно захворіла, коли мала проходити тестування у Кваліфікаційній комісії. Плівки Вовка розкрили таємницю цієї загадкової епідемії – судді просто зімітували хворобу за вказівкою Вовка, щоб уникнути перевірки.



Кобилянський Костянтин

Як і у багатьох представників суддівських родин, у Кобилянських є елітні квартири і симпатичний будиночок під Києвом, які явно не відповідають їх доходам. Але Кваліфікаційна комісія не побачила у цьому жодних проблем. Може тому, що двоє з трьох членів Комісії, які екзаменували Кобилянського, разом з ним святкували день народження судді Аблова.

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Журналісти навіть зафіксували, як головуючий на співбесіді Володимир Бутенко по-батьківськи обіймав Кобилянського. Очевидно, питання доброчесності судді було вирішено за чарчиною, бо на співбесіді йому не поставили жодного питання щодо сумнівного майна.

Це лише невеличка частинка суддівських кланів, які міцно пустили коріння у судах. Кому цікаво, родинні зв’язки суддів можна досліджувати завдяки базі даних "Суддівська кров".

Найгірше, що у такій клановій системі судді реально починають вважати себе богами. Для прикладу, нещодавно оприлюднено розмову судді з Одеси Дмитра Запорожана з поліцейськими.

Відео: розмова судді з Одеси Дмитра Запорожана з поліцейськими

Думаю, коментарі зайві. А висновок один – треба запускати справжню реформу. У судах повинні працювати доброчесні професіонали, а не представники кланів, які вважають себе богами і царями. Боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.