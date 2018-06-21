Клановая система: почему судебная реформа не изменила ситуацию в системе правосудия

Эксперты убеждены, что судебная реформа продолжает действовать по принципу клановости и исключительно в интересах представителей власти и богачей.

Примером этого, по их словам, стало появление новой депутатско-судейской группы, участников которой подозревают в разработке рейдерских схем.

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В ноябре 17 года, все Facebook-сообщество следило за слиянием этих двух юридических компаний "Алексеев, Боярчуков и партнеры" и TRUSTED ADVISORS". По словам политолога Петра Охотина, именно эти юридические компании специализируются на фиктивных банкротствах и являются фигурантами скандальных рейдерских схем.

Очень часто пишут о создании нового клана: это клан Алексеева-Мищенко. Алексеев, который является народным депутатом, который является адвокатом и до недавнего времени его имя красовалась на вывеске "Алексеев, Боярчуков и партнеры" и его коллега собственно Мищенко, который сейчас является судьей в Верховном суде,

– сказал политолог.

"Trusted Advisors" и "Алексеев, Боярчуков и партнеры" – это две наиболее мощные фирмы в Украине, которые как раз специализируются на банкротстве. Эта объединенная компания сейчас работает по двух преступных схемах. А в отношении предприятия "Химнафтемашпроект" и "Хорольского консервного комбината", то последнее предприятие является единственным производителем детского питания в Украине.



Народный депутат Сергей Алексеев

Украинская Фемида пока не способна противостоять клановости, взяточничеству и коррупции. Поэтому все возлагают надежду на специализированный Антикоррупционный суд, ведь именно он должен наказывать нечестных на руку чиновников, положить конец коррупции в судебной системе и побороть клановость.