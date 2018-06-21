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Кланова система: чому судова реформа не виправила ситуацію у системі правосуддя

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Експерти переконані, що судова реформа продовжує діяти за принципом клановості та виключно в інтересах представників влади і багатіїв.

Прикладом цього, за їх словами, стала поява нової депутатсько-суддівської групи, учасників якої підозрюють у розробці рейдерських схем.

Читайте таккож: Судова реформа в Україні на межі зриву: експерт про статки судді

У листопаді 17 року, вся Facebook-спільнота слідкувала за злиттям цих двох юридичних компаній "Алєксеєв, Боярчуков і партнери" і TRUSTED ADVISORS". За словами політолога Петра Охотіна, саме ці юридичні компанії спеціалізуються на фіктивних банкрутствах і є фігурантами скандальних рейдерських схем.

Дуже часто пишуть про створення нового клану: це власне клан Алєксеєва-Міщенко. Алєксеєв, який є народним депутатом, який є адвокатом і до недавнього часу його ім`я красувалось на вивісці "Алєксеєв, Боярчуков і партнери" і його колега власне Міщенко, який наразі є суддею у Верховному судді,
– сказав політолог.

"Trusted Advisors" та "Алєксеєв, Боярчуков і партнери" – це дві найбільш потужні фірми в Україні, які якраз спеціалізуються на банкрутстві. Ця об'єднана компанія зараз працює по двох злочинних схемах. А щодо підприємства "Хімнафтемашпроект" і "Хорольського консервного комбінату", то останнє підприємство є єдиним виробником дитячого харчування в Україні.


Народний депутат Сергій Алєксеєв

Українська Феміда поки що не здатна протистояти клановості, хабарництву та корупції. Тому всі покладають надію на спеціалізований Антикорупційного суд, адже саме він має карати нечесних на руку високопосадовців, покласти край корупції в судовій системі та побороти клановість.

Теги: Новини політики Новини України Корупція Реформи Судді
Джерело: 24 канал
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