Судова реформа в Україні на межі зриву: експерт про статки судді

Ольга Ступак – новопризначена суддя Вищого спеціалізованого суду, все життя працює на одній посаді, офіційних великих статків у неї немає, проте живе зовсім не бідно, володіючи автопарком та маєтком.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу Член громадської ради доброчесності, адвокат Роман Маселко.

"Будинок в селі Стоянка під Києвом площею 380 квадратних метрів вартістю понад 6 мільйонів гривень, – це будинок її 73-річної свекрухи, яка купила його у 2015 році за ціною двокімнатної квартири за 1 мільйон 400 гривень", – наголосив експерт.

Читайте також: При відборі суддів громадськість зі своєю думкою стоїть десь збоку, – Маселко

На запитання звідки такі статки у свекрухи – мовчки кивала головою, мовляв, заробила за 40 років продаючи на базарі ягоди. Чоловік судді – радник голови Ужгородської районної ради, колишній митник, який підлягає люстрації.

Корупція має досить конкретні сліди. Прояви того, що майно не відповідає заробітку. І коли ми це встановлюємо, а суддя не може пояснити, то такий суддя не може бути суддею,

– продовжив далі Маселко.

За словами експерта, суддя Ступак – отримала службову квариру від держави близько 100 квадратних метрів і має можливість купляти земельні ділянки за смішну ціну. Має родина судді і недешевий автопарк: BMW X5 2016 року випуску, Toyota Camry 2014 року випуску та Subaru Forester 2014 року випуску.

Можна дійти висновку, що суддя продавала судові рішення, брала за це великі хабарі досить тривалий час і вершила неправосуддя: ламала комусь життя та долі.