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Судебная реформа в Украине на грани срыва: эксперт о доходах судьи

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В суде коррупция не угасает
В суде коррупция не угасает / versii.if.ua/novunu

Ольга Ступак – новоназначенная судья Высшего специализированного суда, всю жизнь работает на одной должности, официальных большого состояния у нее нет, однако живет вовсе не бедно, обладая автопарком и особняком.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала Член общественного совета добродетели, адвокат Роман Маселко.

"Дом в селе Стоянка под Киевом площадью 380 квадратных метров стоимостью более 6 миллионов гривен, – это дом ее 73-летней свекрови, которая купила его в 2015 году по цене двухкомнатной квартиры за 1 миллион 400 гривен", – отметил эксперт.

Читайте также: При отборе судей общественность со своим мнением стоит в стороне, – Маселко

На вопрос откуда такое состояние у свекрови – молча кивала головой, мол, заработала за 40 лет продавая на рынке ягоды. Муж судьи – советник председателя Ужгородского районного совета, бывший таможенник, который подлежит люстрации.

Коррупция имеет достаточно конкретные следы. Проявления того, что имущество не соответствует заработку. И когда мы это устанавливаем, а судья не может объяснить, то такой судья не может быть судьей,
– продолжил дальше Маселко.

По словам эксперта, судья Ступак – получила служебную квариру от государства около 100 квадратных метров и имеет возможность покупать земельные участки за смешную цену. Владеет семья судьи и недешевым автопарком: BMW X5 2016 выпуска, Toyota Camry 2014 выпуска и Subaru Forester 2014 выпуска.

Можно сделать вывод, что судья продавала судебные решения, брала за это большие взятки достаточно длительное время и вершила "правосудие": ломала кому-то жизни и судьбы.

Теги: Новости Украины Коррупция Судьи
Источник: 24 Канал
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