Дать возможность токарям, слесарям, электромонтерам, машинистам и сварщикам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время является целью данного конкурса.

"Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае, я надеялся победить и я победил", – прокомментировал событие победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий.

Свой комментарий оставил и ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный и отметил, что они заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к ним.

Чтобы учились, развивали свои таланты и становились успешными. И получали действительно классный карьерный старт,

– заверил Поважный.

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест, которая является генеральным партнером WorldSkills Ukraine, еще раз подтверждает, что помогает реформировать техническое образование в стране. Сегодня при поддержке группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов.