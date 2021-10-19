Дати можливість токарям, слюсарям, електромонтерам, машиністам та зварювальникам продемонструвати свої практичні навички у встановлений час є метою даного конкурсу.

"Навіть, якщо ти не виграєш, все одно себе покажеш. Можливо, для себе щось нове дізнаєшся. Але в моєму випадку, я сподівався перемогти і я переміг", – прокоментував подію переможець регіонального відбору Кір'якулов Юрій.

Свій коментар залишив і ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний та зазначив, що вони зацікавлені в тому, щоб молодь або безпосередньо після навчальних закладів, або пройшовши певну практику на виробництві, приходила до них.

Щоб вчилися, розвивали свої таланти і ставали успішнішими. І отримували дійсно класний кар'єрний старт,

– запевнив Поважний.

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест, яка являється генеральним партнером WorldSkills Ukraine, ще раз підтверджує, що допомагає реформувати технічну освіту в країні. На сьогодні за підтримки групи реалізовано 57 професійних та 50 освітніх стандартів.