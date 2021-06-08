Об этом в интервью рассказала глава киевского отделения партии "Слуга народа", народный депутат Леся Забуранная.

Я хочу подчеркнуть, что мы идем не с критическими заявлениями, а с инициативами, с планами и предложениями. Критика и политические маневры сейчас никому не нужны,

– объяснила свою позицию нардеп.

Глава киевского отделения "слуг" отметила, что мэру надо начать заниматься развитием города и хозяйственной деятельностью, а не коррупцией.

"Мы не толерируем никакие проявления коррупции. Имеем четкое видение, четкий план, как именно, каким способом и в какие сроки сделать город лучше и комфортнее для жизни. Ни одна политическая сила не справится с этой задачей самостоятельно. Поэтому требование самой жизни ко всем украинским политическим силам – сбрасывать балласт коррупционеров и договариваться вместе о совместных действиях по развитию нашего города. Мэр должен определиться с кем он: с киевлянами или с теми, кого интересуют только средства горожан", – резюмировала Леся Забуранная.