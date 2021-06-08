Про це в інтерв'ю розповіла голова київського осередку партії "Слуга народу", народний депутат Леся Забуранна.

Я хочу підкреслити, що ми йдемо не з критичними заявами, а з ініціативами, з планами та пропозиціями. Критика й політичні маневри зараз нікому не потрібні,

– пояснила свою позицію нардеп.

Голова київського осередку "слуг" наголосила на тому, що меру треба почати займатися розвитком міста і господарською діяльністю, а не корупцією.

"Ми не толеруємо жодних виявів корупції. Маємо чітке бачення, чіткий план, як саме, у який спосіб та у які терміни зробити місто кращим та комфортнішим для життя. Жодна політична сила не впорається з цим завданням самотужки. Тому вимога самого життя до всіх українських політичних сил – скидати баласт корупціонерів та домовлятися разом про спільні дії з розвитку нашого міста. Мер має визначитися з ким він: з киянами, чи тими, кого цікавлять лише кошти містян", – резюмувала Леся Забуранна.