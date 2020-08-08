Мэр Киева Виталий Кличко натравил Национальную полицию в лице главы ее Киевского управления Андрея Крищенко на субподрядчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, чтобы скрыть кражу "смотрящим" Денисом Комарницким 200 миллионов гривен, выделенных из столичного бюджета его компании "Эко-Строй-Трейд".

Об этом на своей странице в фейсбуке заявил эксперт по государственному управлению и градостроительству, доцент кафедры дизайна среды в КДИДПМиД имени Михаила Бойчука, член Украинской академии архитектуры, экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба.

"Вчера очередной раз Кличко показал свое лицо и доказал связь между строительной мафией и Нацполицией Крищенко. Коррупционная договоренность между Комарницким – Кличко – Крищенко (триада К) проявилась с вантами и обысками", – считает эксперт.

По его словам, речь об ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания" - официальном субподрядчике на строительстве Подольского мостового перехода.

"Именно они, а не компания "Эко-Строй-Трейд" Комарницкого, Тищенко и его свояка Блинова физически проводили работы на объекте: клали асфальт, делали водоотвод, красили, делали деформационные швы, сваривали арочную конструкцию, устанавливали плиты для монтажа вант и так далее. Они за свой счет купили 28 вант, 12 из которых уже находились на объекте. В свою очередь генеральный подрядчик – ООО "Эко-Строй-Трейд" – сам ничего не строил, никаких работ не проводил, а только получал от Кличко средства из бюджета города и распределял между подрядчиками. Точнее, как выяснилось, не распределял. Ведь задолжал субподрядчику ИМТ более 200 млн гривен", – констатировал Глеба.

Он напомнил, что ванты, которые по факту принадлежали ИМТ, ибо были ею куплены в Германии, привезенные, растаможенные и доставленные на мост за собственные деньги, оказались в опасности – неизвестные повредили упаковку.

"Хотя вот нардеп Гео Лерос говорит, что Комарницкий хотел бросить субподрядчика и, не рассчитавшись, повесить ванты. А значит упаковку вантов могли повредить именно представители "Эко-Строй-Трейд". Компания ИМТ раз обратилась к генподрядчику с письмом с просьбой принять ванты на баланс, но ответа не получила. Тогда владелец вантов решил вывезти их на охраняемый склад. То есть действовал исключительно в рамках закона", – подчеркнул эксперт.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко в пятницу опубликовал в фейсбуке пост относительно вывоза вант. Подчеркивая, что город за них рассчитался, мол, ванты украли. И призывая полицию расследовать дело.

"И ни слова о компании Комарницкого, который получил эти 200 миллионов гривен из бюджета, но не перевел их исполнителю работ - то есть украл. То есть вместо рассчитаться с долгом, Кличко с Комарницким решили натравить на ИМТ столичную полицию в лице ее руководителя Андрея Крищенко. Тот выполнил указание и среагировал мгновенно – уже в пятницу у субподрядчика были проведены обыски. В ИМТ справедливо опасаются, и я, будучи в курсе дела, разделяю эту точку зрения, что настоящей целью обысков было изъять документацию, чтобы скрыть факт двухсотмиллионного долга со стороны Кличко и Комарницкого и банально бросить компанию. А с ней и всех киевлян, ведь деньги из городского бюджета были выделены, но исчезли в неизвестном направлении. Хотя учитывая то, как Кличко в этой ситуации покрывает компанию Комарницкого, можно сделать вывод, что эти 200 миллионов были распилены между самими Кличко и Комарницким с Тищенко и Блиновым", – резюмировал Виктор Глеба.