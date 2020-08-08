Мер Києва Віталій Кличко натравив Національну поліцію в особі очільника її Київського управління Андрія Крищенка на субпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, щоб приховати крадіжку "смотрящим" Денисом Комарницьким 200 мільйонів гривень, виділених зі столичного бюджету його компанії "Еко-Буд-Трейд".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив експерт з державного управління та містобудування, доцент кафедри дизайну середовища в КДАДПМіД імені Михайла Бойчука, член Української академії архітектури, екс-заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба.

"Вчора черговий раз Кличко показав своє обличчя та довів зв'язок між будівельною мафією та Нацполіцією Кріщенка. Корупційна домовленість між Комарницьким – Кличком – Крищенко (тріада К) проявилась з вантами і обшуками", – написав експерт.

За його словами, мова про ТОВ "Інжинірингова Мостова Компанія" – офіційний субпідрядник на будівництві Подільського мостового переходу.

"Саме вони, а не компанія "Еко-Буд-Трейд" Комарницького, Тищенка та його свояка Блінова фізично проводили роботи на об’єкті: клали асфальт, робили водовідведення, фарбували, робили деформаційні шви, зварювали арочну конструкцію, встановлювали плити для монтажу вант і так далі. Вони ж власним коштом купили 28 вант, 12 з яких вже знаходилися на об’єкті. У свою чергу генеральний підряник – ТОВ "Еко-Буд-Трейд" – сам нічого не будував, жодних робіт не проводив, а тільки отримував від Кличка кошти з бюджету міста та розподіляв між підрядниками. Точніше, як з’ясувалося, не розподіляв. Адже завинив субпідряднику ІМТ більше 200 млн гривень", – констатував Глеба.

Він нагадав, що ванти, які по факту належали ІМТ, бо були нею куплені в Німеччині, привезені, розмитнені та доставлені на міст за власні гроші, опинилися у небезпеці – невідомі пошкодили упаковку.

"Хоча ось нардеп Гео Лерос каже, що Комарницький хотів кинути субпідрядника та, не розрахувавшись, повісити ванти. А отже упаковку вантів могли пошкодити саме представники "Еко-Буд-Трейду". Компанія ІМТ вкотре звернулася до генпідрядника з листом з проханням прийняти ванти на баланс, але відповіді не отримала. Тоді власник вантів вирішив вивезти їх на охоронюваний склад. Тобто діяв виключно в рамках закону", – підкреслив експерт.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко в п'ятницю опублікував у фейсбуці пост стосовно вивезення вантів. Наголошуючи, що місто за них розрахувалося, мовляв, ванти вкрали. Та закликаючи поліцію розслідувати справу.

"І ані слова про компанію Комарницького, який отримав ці 200 мільйонів гривень з бюджету, але не перевів їх виконавцю робіт – тобто вкрав. Тобто замість розрахуватися з боргом, Кличко з Комарницьким вирішили натравити на ІМТ столичну поліцію в особі її очільника Андрія Крищенка. Той виконав вказівку та зреагував миттєво – вже у п'ятницю у субпідрядника було проведено обшуки. В ІМТ справедливо побоюються, і я, будучи в курсі справи, розділяю цю точку зору, що справжньою метою обшуків було вилучити документацію, аби приховати факт 200-мільйонного боргу з боку Кличка та Комарницького та банально кинути компанію. А з нею і всіх киян, адже гроші з міського бюджету були виділені, але щезли в невідомому напрямку. Хоча з огляду на те, як Кличко в цій ситуації покриває компанію Комарницького, можна зробити висновок що ці 200 мільйонів було розпиляно між самими Кличком та Комарницьким з Тищенко та Бліновим", – резюмував Віктор Глеба.